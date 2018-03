Bis zu 376 Euro Preisunterschied pro Reifensatz

AKNÖ untersuchte Preise für Winterreifen in Niederösterreich

Wien (OTS/AKNÖ) - Ab spätestens 1. November heißt es Winterreifen montieren. Wer sich heuer noch neue Winterreifen anschaffen muss, sollte die Preise vergleichen. Je nach Modell lassen sich bis zu 376 Euro pro Reifensatz beim Kauf einsparen. Das ergab ein Preisvergleich der AKNÖ.

Die AKNÖ hat Preise für jeweils sechs Winterreifenmodelle der Dimension 185/60 R15T und für die Dimension 225/45 R17H erhoben. Dabei zeigte sich: Unterschiede von im Schnitt 40 Euro pro Reifen bei ein und dem selben Reifenmodell sind keine Seltenheit. "So kostet zum Beispiel der Semperit Speedgrip2 bei einem Händler 115 Euro. Das gleiche Fabrikat gibt es aber auch um 155 Euro. Bei der Differenz von 40 Euro ist der Satz Reifen gleich um 160 Euro billiger", weiß AK-Experte Manfred Neubauer. Bei einigen Reifen kann man sogar noch mehr pro Reifensatz sparen. "Oft zahlt sich auch ein weiterer Weg zum Reifenhändler im Nachbarbezirk mehr aus, als die Reifen beim Händler gleich ums Eck zu kaufen. Neubauer rät AutofahrerInnen bei den Preisen genau aufzupassen, denn einige Händler bieten die Reifen zu Preisen inklusive Wuchten und Montage an. Bei anderen wiederum sind Montage und Wuchten beim Reifenkauf gratis. "Das sollte beim Preisvergleich berücksichtigt werden", so der Experte.

Ost-West-Vergleich: Reifen in Niederösterreich billiger als in Tirol Interessant ist aber nicht nur der Vergleich innerhalb des Bundeslandes, sondern auch der Ost-West-Vergleich zwischen den Reifenpreisen in Tirol und Niederösterreich. In Salzburg und Tirol zahlt man im Schnitt mehr für neue Reifen, als bei Händlern in Niederösterreich und der Steiermark.

Tipp: Winterreifen schon früher anlegen Auf jeden Fall, erklärt Manfred Neubauer, sollte man bei winterlichen Temperaturen auch schon vor der Winterreifenpflicht, die zwischen 1. November und 15. April besteht, ans Umrüsten denken. "Bei einer Temperatur von unter sieben Grad Celsius sind Winterreifen hinsichtlich Bremsweg, Treibstoffverbrauch und Lebensdauer die bessere Lösung und erhöhen die Fahrsicherheit", sagt Neubauer, der auch empfiehlt, Winterreifen höchstens vier Jahre lang zu verwenden.

