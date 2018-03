AVISO: Mitterlehner eröffnet am Mittwoch "Tag der Lehre"

Top-Event für Jobs mit Zukunft startet morgen um 9 Uhr im MAK: BMWFJ informiert mit Partnerunternehmen über die Chancen der Lehre - Verleihung Staatspreis "Beste Lehrbetriebe"

Wien (OTS/BMWFJ) - Auf Initiative von Wirtschafts- und Jugendminister Reinhold Mitterlehner findet morgen, Mittwoch, zum siebten Mal der "Tag der Lehre" im Museum für Angewandte Kunst (MAK) statt. Mitterlehner eröffnet den Top-Event für Jobs mit Zukunft um 9:00 Uhr, danach folgen Begrüßungsworte von Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Brigitte Jank, der Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Anschließend wird Mitterlehner Österreichs erfolgreiche Teilnehmer bei den Berufsweltmeisterschaften, den "World Skills 2013", mit Urkunden auszeichnen.

Dank der rund 50 Partnerunternehmen und Beratungsinstitutionen gibt es beim Tag der Lehre viele interaktive Messestände und ein spannendes Bühnenprogramm, das bei freiem Eintritt von 9 bis 16 Uhr dauert und von Ö3-Star Tom Walek moderiert wird. Zu Beginn des Vormittags- und des Nachmittagsprogramms sind die österreichischen Medaillengewinner bei den "WorldSkills 2013" zu Gast auf der Bühne, um den jungen Besuchern von ihrem Aufstieg unter die besten Fachkräfte der Welt zu berichten. Action und Unterhaltung auf der Bühne versprechen der Bühnenwettbewerb "2 gegen Walek", die "Skateboard Masters" und der Kabarettist und Magier Marc Haller. Zudem geben Experten auf der Bühne wertvolle Tipps für die Berufswahl und zu den Chancen von Mädchen in technischen Berufen.

Zum Abschluss des "Tag der Lehre 2013" verleiht Mitterlehner ab 18:30 Uhr im MAK den Staatspreis "Beste Lehrbetriebe - Fit for Future 2013". Damit zeichnet das Wirtschaftsministerium Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit in der Ausbildung aus. Der Staatspreis wird in drei an der Betriebsgröße orientierten Kategorien vergeben. Einen Sonderpreis gibt es für die Umsetzung von kompetenzorientierten Lehrlingsprojekten.

Jetzt online auf www.tag-der-lehre.at informieren

Dem Aufruf von Wirtschafts- und Jugendminister Mitterlehner zur Unterstützung des "Tag der Lehre" sind heuer wieder zahlreiche Partnerunternehmen gefolgt. Diese sind A1, ADEG, AGM, Bank Austria, BAWAG P.S.K., BILLA, BIPA, Bundesministerium für Finanzen, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Deichmann, Dorotheum, Erste Bank, EUROSPAR, Generali Versicherung AG, Henkel, Hervis, Hofer, INTERSPAR, kika, Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, Leiner, Lidl, Logwin, Maximarkt, MERKUR, Möbelix, Mömax, Müller Drogerie, NEW YORKER, ÖBB, Österr. Post AG, PENNY, PORR, Porsche Inter Auto, REWE Group, SPAR, SPAR-Gourmet, Stadt Wien - Lehrlingsmanagement, Ströck, Tann, T-Mobile, VERBUND, XXXLutz, Zielpunkt.

Wichtige Informationen liefern auch die Partnerinstitutionen des "Tag der Lehre 2013": Arbeitsmarktservice (AMS), Industriellenvereinigung (IV), Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und Wirtschaftskammer Wien (WKW). Ebenfalls mit einem Stand vertreten sind das Bundessozialamt, der WAFF (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) sowie der Verein Sprungbrett, eine Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen zur Erweiterung ihres Spektrums bei der Berufswahl.

