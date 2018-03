Pressekonferenz des Bildungsvolksbegehrens am 30. Oktober 2013, 10.00 Uhr, Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Von der Gezänkepartnerschaft zur Reformpartnerschaft

Wien (OTS) - Seit der Initialzündung zum Bildungsvolksbegehren sind nahezu drei Jahre verstrichen. Durchaus nicht sinnlos. Die Notwendigkeit einer grundlegenden Bildungsreform ist zum zentralen Thema geworden.

Ein Durchbruch gelang nicht. Von einer Handvoll sturer Blockierer ließ sich die Regierung sogar dazu verleiten, rund 400.000 Bürgerinnen und Bürger, die trotz beträchtlicher Hindernisse das Begehren unterzeichneten, zu ignorieren. Ein deutlicher Beitrag zur Erklärung des für die Regierungsparteien negativen Wahlergebnisses. Die Politik des Zerredens und Blockierens darf in einer "Koalition neuen Stils" keine Fortsetzung finden. Das wäre schlichtweg unverantwortlich und würde am Ende dieser Legislaturperiode mit Sicherheit wiederum abgestraft werden.

Die Initiatoren des Volksbegehrens fordern daher die künftigen Koalitionspartner auf, die wichtigsten Anliegen einer grundlegenden Bildungsreform im künftigen Regierungsprogramm festzuschreiben.

Darüber zu informieren, laden die Initiatoren zu einer Pressekonferenz am 30. Oktober 2013 um 10.00 Uhr in den Presseclub Concordia: "Anforderungen an das Regierungsprogramm".

Pressekonferenz des Bildungsvolksbegehrens: "Anforderungen an das

Regierungsprogramm"



Ihre Gesprächspartner:



Christa Koenne, Heidi Schrodt, Daniel Landau, Bernd Schilcher und

Hannes Androsch



Datum: 30.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hannes Androsch: +43 1 586 10 54