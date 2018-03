Sommer, Sonne, Seemöwe! Birkis erweitert die erfolgreiche Ostsee-Kollektion

Birkis begeistert die ganze Familie mit neuen Modellen im maritimen Look. In der aktuellen Frühjahr-/Sommerkollektion zieren die Strandmotive nicht nur den Clog "Kay", sondern zum ersten Mal auch die Sandale "Menorca".

Bereits im Frühjahr 2013 waren Ostseefans und Birkis-Liebhaber begeistert von der maritimen Kollektion der norddeutschen Künstlerin Margit Schönfeld. Nun hat die Malerin erneut bewiesen, wie inspirierend die Ostsee sein kann. In ihren Acrylbildern findet sich alles wieder, was Menschen an der Ostsee lieben: Von den Seemöwen über Leuchttürme bis hin zu Strandkörben fängt die Künstlerin die entspannte Stimmung des Ostseestrands ein. Birkis ist darüber hinaus offizieller Kooperationspartner von ostsee* Schleswig Holstein und so auf verschiedenen Ebenen mit der Region verbunden.

Auf die Birkis-Modelle gedruckt, sorgen die Motive bei der ganzen Familie für gute Laune und Urlaubsstimmung - egal ob im heimischen Garten oder tatsächlich beim Strandspaziergang. Denn mit dem Model "Kay" ist sogar das Laufen in den Dünen komfortabel. Der besondere Trick: Der Fersenriemen kann umgeklappt und vorne an zwei Schlitzen befestigt werden. So erhält man für jeden Untergrund den perfekten Halt und kann auch problemlos zwischen drinnen und draußen wechseln. Bei diesem Modell können Kunden zwischen den Motiven "Seagull" und "Lighthouse" in den Größen 26 bis 42 wählen. Nachdem die Kollektion sich so großer Beliebtheit erfreute, dass sie immer wieder vergriffen war, kommt nun die Neuauflage für die Frühjahrskollektion 2014 mit einem zusätzlichen Modell. Zum ersten Mal ist auch das Modell "Menorca" mit einem Leuchtturmmotiv in den Größen 30 bis 42 erhältlich.

Das neue Ostsee-Trio ist ab 2014 verfügbar und sieht nicht nur gut aus, sondern ist in gewohnt hoher Qualität gefertigt. Alle Modelle verfügen über das gesunde Fußbett. Dieses ist der natürlichen Trittspur eines Fußes im Sand nachempfunden. Deshalb wirkt es praktisch wie Barfußlaufen. Mit seinen anatomischen Ausformungen unterstützt es den Fuß optimal bei der natürlichen Schrittabwicklung. Füße, Gelenke und Rücken werden geschont.

Über Birkis

Die Marke Birkis ist eng mit BIRKENSTOCK - dem internationalen Marktführer im Bereich Gesundheits- und Komfortschuhe - verbunden und ist eine junge, moderne, generationsübergreifende Komfortschuh-Marke für die ganze Familie. Dies liegt nicht zuletzt an den hohen Qualitätsstandards der sportlich-innovativen Wohlfühl-Sandalen und -Clogs. Weitere Informationen unter www.birki.de.

Über BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Die historischen Wurzeln des Familien-unternehmens lassen sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen: Johann Adam Birkenstock wird im kirchlichen Archiv der hessischen Stadt Langenbergheim als "Untertan und Schuhmacher" erwähnt. Rund 120 Jahre später (1896) eröffnet Konrad Birkenstock in Frankfurt am Main zwei Schuhfachgeschäfte und startet mit der Herstellung von Fußbetteinlagen. 1963 kommt die erste der Sandalen auf den Markt, die die Welt im Sturm erobern: das Modell "Madrid". 1982 folgen die ersten fünf Modelle der "Zehensteg-Sandale". Über die Jahre wächst das Sortiment weiter an - auf aktuell rund 250 Produkte. Seit gut 40 Jahren ist BIRKENSTOCK ein Global Player: Die Produkte werden in mehr als 80 Ländern verkauft. Sitz der Verwaltung der BIRKENSTOCK Gruppe ist das rheinland-pfälzische Vettelschoß bei Bonn. Das Weltunternehmen ist in Deutschland an sieben Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Sachsen vertreten. Weitere Informationen unter www.birkenstock.com.

