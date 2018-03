FSG-Anderl: Fortschritte durch Wiener Frauenpolitik

Warum Wien die geringsten Einkommensunterschiede aufweist

Wien (OTS/FSG) - "Wien ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich fortschrittliche und vehement eingeforderte Frauenpolitik positiv auswirkt", ist die Frauensprecherin der FSG-Wien, Renate Anderl erfreut. "Dass der Equal Pay Day erst auf den 22. Oktober fällt, zeigt, dass die Maßnahmen der Wiener Frauenpolitikerinnen Wirkung zeigen", so Anderl.

"Die sehr hohe Anzahl von Kinderbildungseinrichtungen, der beitragsfreie Kindergarten, die immer höher werdende Anzahl von Ganztagsschulen, die Koppelung von öffentlichen Aufträgen an verpflichtende Frauenförderung sowie der Wiener Qualifikationsplan des WAFF zeigen, dass die Wiener Sozialdemokratie auf dem richtigen Weg ist", betont Renate Anderl. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei konsequenter Fortsetzung die bestehenden Einkommensunterschiede verringern und beseitigen werden."

"Das Ziel, Frauen ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu ermöglichen, ist für die Wiener Sozialdemokratie kein Lippenbekenntnis sondern ein verpflichtender Auftrag, den die Wiener FSG-Frauen selbstverständlich auch weiterhin tatkräftig unterstützen werden", bekräftigt Anderl.

Der Equal Pay Day ist der Tag, an dem Männer das Einkommen erreicht haben, für das Frauen noch bis zum 31. Dezember arbeiten müssen. D.h.: Frauen arbeiten ab diesem Tag quasi gratis. In Wien ist der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern mit 19,2 Prozent am geringsten und wurde für den 22. Oktober berechnet. Österreichweit beträgt dieser Wert 23,2 Prozent und fand am 8. Oktober statt!

