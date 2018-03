Verlautbarung Klassenlotterie

Wien (OTS) - Verlautbarung Klassenlotterie =

Bei der am 21. Oktober 2013 stattgefundenen Schlussziehung der 176. Klassenlotterie entfiel der Haupttreffer in Höhe von

5 MILLIONEN EURO auf Los Nr.: 1.653

Die 5 Gewinne zu je 1.000.000 EURO entfallen auf Los Nr.:

73.644 102.903 110.670 112.470 214.001

Klassenlotterie-Superklasse:

15. Oktober 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 140.932 16. Oktober 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 169.674 17. Oktober 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 010.065 18. Oktober 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 167.585 19. Oktober 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 169.191 20. Oktober 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 096.104 21. Oktober 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 3.283 32.492 39.023 58.455 113.948 141.223 205.719 Zusatzgewinne: 21. Oktober 2013: 50.000 Euro gewinnt Los Nr.: 1.334 13.306 22.015 23.807 24.929 29.521 34.553 38.083 40.927 48.214 52.231 53.161 62.162 65.802 66.129 81.619 85.160 98.002 108.354 117.683 122.572 125.488 130.577 134.585 141.932 153.587 159.425 161.988 162.960 168.063 169.817 174.741 177.323 180.088 188.024 190.981 193.757 194.344 204.078 213.576 216.651 222.203 223.895 225.318 226.943 228.099 231.321 233.108 237.273 245.753

(Ohne Gewähr)

Alle Gewinne werden unter der Info Dienst Nr. der Österreichischen Lotterien Gesellschaft 0900/900 600 sowie auf der ORF-Textseite 724 bzw. auf der Homepage der Österreichischen Lotterien Gesellschaft www.win2day.at bekannt gegeben. Die 177. Klassenlotterie startet bereits am 18. November 2013, bei der es wieder 248.167 Gewinne bis EUR 100.000 und wöchentlich 1 Million Euro zu gewinnen gibt. Zusätzlich haben Sie in der Superklasse die Chance auf 100.000 Euro täglich. In der Goldklasse warten 4.110 Gewinne in Gold im Gesamtwert von Euro 12.500.000,--. (Ohne Gewähr)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at