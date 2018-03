Neuer "Tut gut"-Wanderweg in Grafenegg eröffnet

Sobotka: Gerade der Herbst bietet sich an, die Natur zu genießen und etwas für die Gesundheit zu tun

St. Pölten (OTS/NLK) - Gemeinsam mit Dr. Christa Kummer und Bürgermeister Anton Pfeifer eröffnete Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka kürzlich den neuen "Tut gut"-Wanderweg in Grafenegg. Christa Kummer gab während der Wanderung interessante Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Klima, Wetter und Gesundheit.

"Bewegung ist ein wichtiger Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben. Wir wissen heute, dass sich die meisten von uns viel zu wenig bewegen. Daher ist es wichtig, jede Möglichkeit der Bewegung im Alltag zu nutzen, um die eigene Gesundheit zu verbessern. So regen die beinahe 100 'Tut gut'-Schrittwege in ganz Niederösterreich zu mehr Alltagsbewegung an. Die 'Tut gut'-Wanderwege wiederum sind eine Gelegenheit für Bewegung mit Familie und Freunden in der wunderbaren Natur Niederösterreichs", so Landeshauptmann-Stellvertreter Sobotka.

Die "Gesunde Gemeinde" Grafenegg setzt sich seit Jahren intensiv für die Gesundheitsförderung ihrer Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger ein. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Bewegungsförderung. So wurden bereits mehrere Schrittwege in der Gemeinde Grafenegg angelegt und eröffnet. Hingegen umfasst das Wegenetz der "Tut gut"-Wanderwege in Niederösterreich mittlerweile fast 35 verschiedene Wanderrouten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und auch familiengerechter Streckenführung. Entlang der Wanderwege kann man Interessantes zu Themen wie Bewegung oder Entspannung sowie über Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge erfahren.

Wanderkarten des umfangreichen Wanderwegenetzes der Initiative "Tut gut" können bei der Hotline 02742/226 55, auf www.noetutgut.at und unter office @ noetutgut.at bestellt werden. Nähere Informationen:

Büro LH-Stv. Sobotka, Mag. (FH) Eberhard Blumenthal, Telefon 02742/9005-12221, e-mail eberhard.blumenthal @ noel.gv.at.

