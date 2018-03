Weiterbildungsakademie Österreich gewinnt europäischen Validation Prize 2013

Wien (OTS) - Mit der Weiterbildungsakademie Österreich, wba, ist die österreichische Erwachsenenbildung Vorreiter in Europa. Das innovative Konzept der "Anerkennung der Kompetenzen von Erwachsenenbildner/innen in Österreich und darüber hinaus" hat die Jury des europäischen Validierungspreises für sich gewonnen. Beim Validation Prize geht es um die Anerkennung informell und non-formal erworbener Kompetenzen. Die Ehrung fand am 15. Oktober im Beisein von über 80 europäischen ErwachsenenbildnerInnen in Brüssel statt. wba-Leiterin Karin Reisinger nahm die hohe Anerkennung mit großer Freude entgegen.

wba gewinnt in Kategorie "Bottom-Up Approach"

"Mit diesem Preis wird ein Konzept gewürdigt, das durch das Engagement, den Willen und den Mut Einzelner, etwas Besonderes und Nachhaltiges zu schaffen, verwirklicht werden konnte", fasst wba-Geschäftsstellenleiterin Mag. Karin Reisinger die Besonderheit des Anerkennungssystems der wba zusammen, das soeben in Brüssel mit einer Trophäe gewürdigt wurde. Im Rahmen der Preisverleihung dankte sie Dr. Anneliese Heilinger, die als Projektinitiatorin und erste wba-Geschäftsstellenleiterin (2004 - 2008) maßgebliche Organisationen und Personen einbinden konnte, was für den Erfolg der wba von unschätzbarem Wert ist. Zugleich hob sie das Kooperative System, den Zusammenschluss führender österreichischer Bildungseinrichtungen, hervor, durch dessen gemeinsame Anstrengung das Projekt überhaupt erst realisiert werden konnte.

Europaweite Anerkennung

Der Preis, der zu mehr Wertschätzung für non-formales und informelles Lernen beitragen soll, wurde heuer bereits zum dritten Mal vom "European Observatory of Validation of Non-formal & Informal Learning", einer Fachgruppe des European University Continuing Education Network, EUCEN, vergeben. Ziel von EUCEN und seinen 191 Mitgliedsorganisationen in 36 europäischen Ländern ist es, Projekte rund um das "Lebenslange Lernen" voranzutreiben.

Pionierleistung aus Österreich

Das Kompetenzanerkennungsmodell der wba zeichnet sich durch seine Nähe zum Berufsfeld und seine Klarheit in der Umsetzung aus. Es gilt als richtungsweisend für Europa. Als Zertifizierungsstelle mit eigenem Curriculum ermöglicht die wba ErwachsenenbildnerInnen (TrainerInnen, BeraterInnen, BildungsmanagerInnen, BibliothekarInnen) ihre bisher erworbenen Kompetenzen anerkennen und zertifizieren zu lassen. Mit ihrem offenen, berufsbegleitenden Anerkennungssystem bietet die wba eine attraktive Möglichkeit, einen breit anerkannten Qualifikationsnachweis zu erlangen. Zugleich trägt die Zertifizierung zu Qualitätsstandards in einer ebenso bunten wie vielseitigen Branche bei.

Mutiger Schulterschluss

Die wba wurde 2007 durch das Kooperative System der österreichischen Erwachsenenbildung gegründet. Diese Kooperation stellt einen Schulterschluss maßgeblicher Erwachsenenbildungseinrichtungen Österreichs (Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreich, Berufsförderungsinstitut Österreich, Büchereiverband Österreichs, Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, Ländliches Fortbildungsinstitut, Ring Österreichischer Bildungswerke, Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, Verband Österreichischer Volkshochschulen, Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich und Bundesinstitut für Erwachsenenbildung) dar.

Nähere Informationen unter: www.wba.or.at bzw. www.observal-net.eu

wba - Kompetenz braucht Anerkennung

Die wba ist eine Zertifizierungsstelle für Erwachsenenbildner/innen (Trainer/innen, Bildungsmanager/innen, Berater/innen und Bibliothekar/innen). Das Zertifizierungsverfahren setzt erwachsenenbildungsspezifische Praxis voraus. Bereits vorhandene Qualifikationen werden anerkannt. Fehlende Kompetenzen können über Angebote am Erwachsenen- bzw. Weiterbildungsmarkt erworben werden. Abschlüsse gibt es auf zwei Stufen: Zertifizierte/r Erwachsenenbildner/in und Diplomierte/r Erwachsenenbildner/in mit ausgewiesenem Schwerpunkt. Die wba setzt einen wichtigen Schritt in Richtung Professionalisierung der Erwachsenenbildung. Bisher wurden 658 wba-Zertifikate und 156 wba-Diplome vergeben. Mehr Infos unter:

www.wba.or.at

Rückfragen & Kontakt:

Weiterbildungsakademie Österreich, wba

Mag. Karin Reisinger

Siebensterngasse 21/2, 1070 Wien

Tel.: 01/ 524 2000 DW 12

Mail: karin.reisinger @ wba.or.at

www.wba.or.at



comm:unications, Agentur für PR, Events & Marketing

Sabine Pöhacker, MSc

Liechtensteinstraße 12/9, 1090 Wien

Tel.: 01/ 315 14 11

Mail: sabine.poehacker @ communications.co.at

www.communications.co.at