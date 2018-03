Mittwoch: Vernissage - Mariahilfer Kunstweihnachtsbaum

Wien (OTS/SPW) - In Kooperation mit KünstlerInnen initiierten die Mariahilfer SPÖ-Frauen 2010 den "Mariahilfer Kunstweihnachtsbaum". So zieren weihnachtliche - von den KünstlerInnen für den guten Zweck gespendete - Kunstwerke während der Adventzeit den Bezirksweihnachtsbaum am Fritz Grünbaum-Platz im Herzen von Mariahilf. Die kunstvollen Schmuckarbeiten der kreativen Mitwirkenden können nun ab Mittwoch, 23. Oktober 2013 im ega bewundert und für den guten Zweck - der Spendenerlös ergeht an den Verein "Wiener Frauenhäuser" - käuflich erworben werden.****

Begrüßt werden die Gäste von Bezirksrätin Julia Oberwallner, stellvertretende Mariahilfer Frauenvorsitzende. Auch zahlreiche KünstlerInnen des Kunstweihnachtsbaums wie Beatrix Kutschera, Astrid Aigner, Gabriela Bittner-Krainz, Gerlinde Kosina, Dorota Henk, Maja Ettinger-Cecic, Jagoda Lessel, Rikki Reinwein, Malgorzata Bujak und Gerhard Cervenka werden bei der Vernissage-Eröffnung anwesend sein.

Die Kunstwerke der kreativen Mitwirkenden können bis 06. November in der egaArt-Lounge bewundert werden und gegen eine Spende erworben werden. Der Spendenerlös ergeht an den Verein "Wiener Frauenhäuser". Nähere Informationen und Anmeldung zum Mitmachen unter heidi.reinwein @ lugh.at

Vernissage-Eröffnung zu "Mariahilfer Kunstweihnachtsbaum"

Zeit: Mittwoch, 23. Oktober 2013, 18:30 Uhr

Ort: 6., ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26 http://www.mariahilf.spoe.at/

