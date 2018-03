"Report" über junge Abgeordnete und mit Stronach im Studio

Stronachs Probleme

Das Team Stronach startet mit enormen Problemen in den Nationalrat:

Bundes- und Landesorganisationen debattieren über undemokratische Strukturen, die Zustimmung in der Bevölkerung ist auf einen neuen Tiefpunkt gefallen und Stronachs Überraschungskandidatin, die ehemalige ORF-Generaldirektorin Monika Lindner, tritt vom angekündigten Rückzug wieder zurück und will als "wilde" Abgeordnete ins Parlament. Martin Pusch über die vielen Problemfelder im Team Stronach. Gast im Studio ist Frank Stronach.

Junge Abgeordnete

Nächste Woche tritt der neu gewählte Nationalrat zu seiner ersten Sitzung zusammen - für einige Mandatare wird es ihre erste sein. Auch Parteien mit langer Geschichte schicken nämlich besonders junge Abgeordnete ins Parlament. Der "Report" begleitet Katharina Kucharowits (SPÖ), Edsin El Habbassi (ÖVP), Petra Steger (FPÖ) und Julian Schmid (Grüne) auf ihren ersten Schritten ins Hohe Haus. Münire Inam und Gregor Stuhlpfarrer mit der Antwort auf die Frage:

Wie wild sind die jungen Wilden wirklich?

Almbauern klagen die Republik

Wegen angeblich falsch berechneter Flächen ihrer Almen müssen Tausende österreichische Almbauern EU-Förderungen zurückzahlen und hohe Strafen leisten. Die Bauern wenden ein, das Landwirtschaftsministerium und seine Dienststellen hätten sie bei der Berechnung der Flächen und bei den Anträgen auf EU-Förderungen falsch beraten. Die Almbauern bereiten nun eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich vor. Martina Schmidt und Ernst Johann Schwarz berichten von aufgebrachten Bauern, die ihre Existenzen bedroht sehen.

Arm trotz Arbeit

Geringfügig beschäftigt, Teilzeitkraft oder Full-Time-Job: Mehr und mehr Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen können ihren Lebensunterhalt kaum finanzieren. Das Einkommen ist zu gering, die Belastung zu groß. Längst hat das Phänomen der "Working Poor" auch die Mittelschicht erreicht - die Ursachen dafür sind vielfältig. Jakob Horvat trifft Betroffene und sucht nach Auswegen aus der Erwerbsarmut.

