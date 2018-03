WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Politik als Betriebsrisiko - von Magdalener Rauscher-Weber

Unternehmer in der Politik haben ein Vereinbarkeitsproblem

Wien (OTS) - Es tut sich was im Parlament. Wenn der Nationalrat am 29. Oktober zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, sind viele neue Abgeordnete dabei - und etliche davon sind Unternehmer. Vor allem die neue Parlamentspartei Neos und das erstmals zur Wahl angetretene Team Stronach sorgen dafür, dass die Selbstständigen im Parlament künftig deutlich stärker vertreten sind als bisher.

Für die Wirtschaft ist das eine große Chance, endlich mehr ihrer Anliegen durchzubringen. Für die betroffenen Politiker bedeutet der Einstieg in die Politik vor allem eine enorme Herausforderung: Sie müssen sich am glatten Polit-Parkett bewähren, ohne ihre wirtschaftliche Existenz zu gefährden - schließlich gibt es ein Leben nach der Politik. Denn als Politiker wollen die wenigsten in Pension gehen.

Die Mehrheit der 183 Abgeordneten zum Nationalrat stellen weiterhin Angestellte und Beamte. Sie gehen mit ihrem politischen Engagement in der Regel kein berufliches Risiko ein - schließlich haben sie die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu reduzieren oder sich überhaupt karenzieren zu lassen. Eine Rückkehr in den Beruf ist meist kein allzu großes Problem. Für die Unternehmer ist die Politik ein echtes Betriebsrisiko, sie haben ein "Vereinbarkeitsproblem": Widmen sie sich weiter mit voller Kraft ihrem Betrieb, können sie politisch wenig erreichen. Stürzen sie sich voll in die neue Aufgabe, kommt der Betrieb zu kurz; schließlich hat auch ihr Tag nur 24 Stunden. Für die meisten geht erst einmal die Politik vor. Sie reduzieren ihre unternehmerische Tätigkeit oder stellen sie ganz ruhend. Finanziell sind sie durch den ansehnlichen Abgeordnetenbezug abgesichert -solange sie im Nationalrat sind. Nach der Polit-Karriere könnte es schwierig werden.

Dieser Drahtseilakt schreckt viele ab und ist mit ein Grund, warum die Wirtschaftsvertreter im Hohen Haus nach wie vor eine Minderheit sind. Dabei gibt es enorm viel zu tun: Hohe Lohnnebenkosten, Steuerbelastung, Arbeitszeitflexibilisierung, Bildung und Bürokratie sind nur einige Schlagwörter, die im Wahlkampf immer wieder gefallen sind. Den neuen Parlamentariern kommt bei der Umsetzung der Wahlversprechen eine wichtige Rolle zu. Sie müssen dafür sorgen, dass die wirtschaftlichen Interessen nicht wieder anderen parteipolitischen Vorgaben zum Opfer fallen - im eigenen Interesse.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at