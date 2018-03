AUTOGOTT.AT weiter auf der Überholspur

Exklusiv: Einzelne Modelle nochmals bis 2.300Euro unter österreichweitem Tiefpreis. Neuer Suchfilter: über 1,5 Millionen Konfigurationen für Ihr Traumauto.

Wien (OTS) - Der heimische Kfz-Markt bremste sich bis September mit einem Minus von 7 Prozent (einzelne Marken kämpfen sogar mit höheren zweistelligen Rückgängen) bei den Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr kräftig ein. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb wächst die Internet-Plattform AUTOGOTT.AT in diesem "Auto-Herbst" erfolgreich weiter.

Exklusive Modelle nochmals um bis 2.300 Euro unter österreichweitem Tiefstpreis

Denn für den "Auto-Herbst" - durchschnittlich entfällt mehr als ein Drittel der Autokäufe auf die Monate September bis November -bietet AUTOGOTT.AT erstmals und exklusiv einzelne Modelle nochmals unter dem österreichweiten Tiefstpreis an. Stefan Mladek, Geschäftsführer von AUTOGOTT.AT: "Wir haben dafür exklusive Vereinbarungen mit ausgewählten heimischen Kfz-Händlern abgeschlossen. Deshalb können wir bestimmte Modelle nochmals um bis zu 2.300 Euro günstiger anbieten!" So findet man auf AUTOGOTT.AT etwa den VW Tiguan 1.4 TSI BMT mit 122 PS um 19.214 Euro und damit um 2.396 Euro unter dem bislang bekannten Tiefstpreis von 21.610 Euro. Der neue Peugeot 308 1.2 VTI 82 wird in der Aktions-Werbung von Peugeot um 15.900 Euro angeboten, bei AUTOGOTT.AT gibt es den 308er exklusiv um 14.250 Euro und damit um 1.650 Euro günstiger! Beim Ford Focus Easy 1.6. Ti-VCT, (Benziner mit 85PS) sparen Käufer auf AUTOGOTT.AT 1.000 Euro! Das nach dem VW Golf und Hyundai i30 derzeit dritt-häufigst-verkaufte Kompaktklasse-Auto Österreichs bietet die Internet-Plattform um 13.990 Euro gegenüber den "offiziellen" 14.990 Euro von Ford. Nicht zuletzt wegen dieser zusätzlichen Rabatte stieg die Zahl jener, die ein konkretes Angebot auf AUTOGOTT.AT einholten im September gegenüber August um 114 Prozent auf fast 2.000.

Über 1,5 Million unterschiedliche Konfigurationen für das Traumauto

Der neu entwickelte und damit erweiterte Such-Filter ermöglicht Herrn und Frau Österreicher auf der Internetplattform AUTOGOTT.AT ihr Traumauto noch detaillierter zu konfigurieren und schließlich zum günstigsten Preis in ganz Österreich zu finden. In den letzten 12 Monaten wurde von den 3 Mitarbeitern der eigenen Entwicklungsabteilung in Zusammenarbeit mit einer Webagentur diese einzigartige Suchmaschine - auch gefördert vom ZIT, der Technologieagentur der Stadt Wien - programmiert. Denn, so Mladek, "sind interessanterweise 4 von 5 bei uns gekaufte Autos individuell konfigurierte Modelle." Konnte man bislang bereits über den "Quickfilter" etwa "City Cars", "Sprit Sparer" oder "unter 10.000Euro" vorselektieren, so sind jetzt sämtliche Optionen der Preisliste von allen über 7.700 Modellen abgedeckt. Selbst Auto-Freaks und Tüftler finden in den über 1,5 Millionen unterschiedlichsten Konfigurationen - von Allrad über Cabrio (Textil oder Hardtop) bis zu Extras wie Rückfahrkamera oder Sitz- und Frontscheibenheizung - nun ihr individuelles Traumauto. Mladek:

"Zusätzlich werden mehrmals täglich die Lagerstände der Händler abgerufen. Somit sind die Angaben jederzeit topaktuell!"

Minus 30,4 Prozent als derzeit höchster Rabatte beim Autokauf in Österreich

Im Fokus des steigenden Interesses steht aber nach wie vor der Preis und der maximale Rabatt: Aktuell gibt es die höchsten Rabatte von minus 30,4 Prozent bei einem Mercedes B-Klasse (um 25.890 Euro statt 37.174 Euro) oder minus 21,2 % Rabatt beim Skodas Superb Kombi um 21.049 Euro statt 26.700 Euro. Beim Fiat Freemont winken 20,5 % Nachlass (26.500 Euro statt 33.351 Euro). Derartige Rabatte locken laufend neue Kunden an. Im Vergleich zum Vormonat konnte im September ein Wachstum von 85 Prozent (!) auf über 90.000 unique visitors (gegenüber dem September 2012 mehr als verfünffacht) bzw. 150.000 Seitenaufrufe (entspricht einem Plus von 150 % gegenüber August und fast 9 mal so viele wie vor einem Jahr) verzeichnet werden. "Wir haben während des Monats September täglich zwei Autos verkauft -sprich: wir haben den Kaufinteressenten mit dem günstigsten Kfz-Händler in Österreich zusammengebracht. Der durchschnittliche Rabatt lag bei 16 Prozent, der höchste Rabatt sogar bei 42 Prozent!", zeigt sich Stefan Mladek zufrieden.

Foto: Stefan Mladek, (copyright AUTOGOTT.AT)

http://www.ots.at/redirect/StefanMladek

Über AUTOGOTT.AT:

Die Website www.autogott.at bietet als unabhängige Plattform ein für Österreich völlig neues Full-Service für potenzielle Käufer eines Neuwagens. Ein Kaufinteressent kann sich dort ab sofort sein Traumauto mit allen aktuell erhältlichen Ausstattungen selbst konfigurieren, mit alternativen Modellen vergleichen und zum günstigsten Preis bequem von zu Hause aus bestellen. 33 Marken stehen mit all ihren Modellen zur Auswahl. Die Rabatte bewegen sich aktuell zwischen 12 und 33 Prozent. "Aktionen" der Hersteller mit Preisnachlässen werden zusätzlich präsentiert. AUTOGOTT.AT kooperiert ausschließlich mit österreichischen Neuwagenhändlern.

Europaweit einzigartig ist die Möglichkeit, Modelle verschiedener Marken mit vergleichbaren Ausstattungsextras in allen Details preisbereinigt zu vergleichen. Ein weiterer Vorteil für die Nutzer von AUTOGOTT.AT sind thematische "Filter". Mit den Kategorien "unter 10.000 Euro", "City Cars" und "Sprit Sparer" werden drei Suchfilter angeboten, die bereits eine Vorauswahl unter den möglichen Eckdaten und passenden Extras treffen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stefan Mladek

Geschäftsführer

AUTOGOTT.AT

Mobil: +43-699 1644 0000

s.mladek @ autogott.at