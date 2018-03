Babys herzlich willkommen - Raiffeisen -Sparbuch mit Babybonus 4 % p.a.

Bis zum zweiten Lebensjahr mehr Zinsen

Wien (OTS) - - Für junge Familien bietet Raiffeisen in Wien während der Karenzzeit (max. 24 Monate) ein Baby-Sparbuch mit besonders attraktiven Konditionen - keine Buchgebühr, jederzeitige Ein- und Auszahlungen möglich und dazu ein fixer Zinssatz von 4 % p.a. (maximaler Betrag 900, Euro).

"Eine Bank investiert in die Zukunft" - Sparbuch, Gratiskontopaket und Kreditangebot

Das Sparbuch ist Teil eines besonderen Angebotes für junge Familien und beinhaltet optional auch ein Gratiskontopaket mit Kreditkarte. Außerdem gibt es für junge Familien auch günstige Kredite mit der Möglichkeit im ersten Jahr nur die Zinsen zu tilgen. Aber es besteht auch die Möglichkeit nur das Sparbuch zu eröffnen.

"Dieses Familienpaket soll gerade in den ersten Jahren nach der Geburt eines Kindes den jungen Eltern eine deutliche finanzielle Entlastung und Flexibilität bringen", erläutert GD Stv. Georg Kraft-Kinz das Ziel von Raiffeisen in Wien.

Für GD Stv. Georg Kraft-Kinz ist das Familienpaket von Raiffeisen in Wien "ein Signal für Zukunft und Optimismus - wir investieren in die Zukunft!"

Und Kraft-Kinz ist sich sicher: "Wenn junge Väter und Mütter alle Elemente des Familienpaketes ausnützen, können sie ihre monatlichen Ausgaben deutlich reduzieren, Erspartes flexibel einsetzen und zu günstigen Konditionen notwendige Anschaffungen finanzieren".

Das Familienpaket von Raiffeisen in Wien im Detail GRATIS Kontoführung

Raiffeisen in Wien übernimmt für die Dauer der gesetzlichen Karenzzeit (max. 24 Monate) den monatlichen Paketpreis für das Raiffeisen Giro-Konto. Mit der inkludierten Raiffeisen Maestrokarte und sämtlichen elektronischen Buchungen ist dieses Package der ideale Begleiter für alle Einkäufe. ELBAinternet PLUS bzw. ELBA-mobil geben rund um die Uhr und ortsunabhängig den Überblick über die Umsätze.

GRATIS Visa- oder MasterCard Classic mit Versicherungsschutz von card complete

Heute kaufen, aber erst mit der nächsten Monatsabrechnung der Kreditkarte bezahlen - dieser Vorteil wird jetzt noch attraktiver, denn während der Karenzzeit (max. 24 Monate) übernimmt Raiffeisen in Wien die komplette Kreditkartengebühr. So bleibt jungen Familien mehr Geld.

Die Babymillion - für Finanzierungen bis zu Euro 20.000,- mit 3,900 % p.a. variabel

Kinderwagen, Autositz, Gitterbett und viele weitere teure Anschaffungen, vielleicht sogar eine größere Wohnung - das alles kostet viel Geld. Darum fördert Raiffeisen in Wien Eltern in Karenz ab sofort mit der neuen Babymillion.

Pro Jahr steht ein Volumen von einer Million Euro für Finanzierungen zu besonders günstigen Konditionen zur Verfügung. Der Höchstbetrag solcher Finanzierungen mit der Raiffeisen Babymillion ist mit 20.000,- Euro pro karenziertem Kreditnehmer begrenzt, damit möglichst viele Eltern in den Genuss dieser Finanzierung mit absoluten Top-Konditionen von 3,900 % p.a. variabel kommen. Dazu entfällt die Bearbeitungsgebühr. Mit im Paket: die Raiffeisen Top-Schutz Versicherung zur Absicherung des Kredites.

Aussetzen der Ratenzahlungen für die ersten 12 Monate bei Finanzierung über die Babymillion

Eltern in Karenz, die eine Finanzierung über die Raiffeisen Babymillion in Anspruch nehmen, können sich über einen weiteren Vorteil freuen: Die Ratenzahlungen während des ersten Jahres der Karenzzeit können ausgesetzt werden. In dieser Zeit werden nur die anfallenden Zinsen bezahlt. Die Rückzahlungsvereinbarung der Finanzierung wird von den RaiffeisenBeraterInnen von Beginn an so gestaltet, dass das Konto in der Karenzzeit von Ratenzahlungen entlastet wird.

Alle Angebote im Familien-Paket von Raiffeisen in Wien gelten für Kunden in Wien während der gesetzlichen Karenzzeit, maximal 24 Monate. Die Konditionen gelten bis auf weiteres.

www.raiffeisenbank.at.

