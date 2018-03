Luca Tschiderer zum Vorsitzenden der Sozialistischen Jugend Tirol gewählt!

Nach über 20 Jahren wurden die JUSOS wieder in Sozialistische Jugend Tirol rückbenannt

Wien (OTS) - Letzten Samstag fand die ordentliche Landeskonferenz der JUSOS Tirol statt. Neben einem neuen Landesvorstand wurde auch eine Namensänderung beschlossen, die JUSOS heißen fortan Sozialistische Jugend Tirol. "Die immer stärkere Zusammenarbeit mit der Sozialistischen Jugend Österreich und die Intensivierung der politischen Arbeit mit dem Verband haben diesen Schritt nur logisch erscheinen lassen. Es freut mich sehr mit einer gemeinsamen Namensgebung auch eine gemeinsame politische Ausrichtung signalisieren zu können", so Luca Tschiderer, der alte und neue Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Tirol. Luca Tschiderer ist seit 2011 Landesvorsitzender der JUSOS, er ist 23 Jahre alt und studiert Geographie in Innsbruck.

Im neu aufgestellten und vergrößerten Landesvorstand wurden als stellvertretende Landesvorsitzende Eda Celik aus Imst, Diana Dejakum aus Hatting, Andreas Rothbacher aus Polling und Louise Walder aus Haiming gewählt. Neu im Vorstand vertreten sind Amila Ferizovic aus Imst, Marcell Göttert aus Innsbruck und Gerald Mader aus Mils bei Imst.

In einem Leitantrag über das Thema Arbeit wurde in einem ersten Schritt eine Arbeitszeitverkürzung bei vollen Lohnausgleich gefordert. "Seit 1986 gab es in Österreich keine effektive Arbeitszeitverkürzung mehr, dennoch gab es in den letzten Jahrzehnten massive Produktivitätssteigerungen die sich allerdings nicht im Lohnniveau wiederspiegeln. Zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und für Arbeit die nicht Ausbeutung bedeutet, ist eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich eine schon seit Jahren überfällige Forderung", so Tschiderer. Die Sozialistische Jugend Tirol möchte an dieser Stelle auch ihre vollste Solidarität für die Gewerkschaften bei den derzeitigen Lohnverhandlungen bekunden.

