ERGO Direkt erhält Auszeichnung als beste österreichische Versicherungs-Webseite

52 Versicherungs-Websites aus Deutschland, Österreich und der Schweiz analysiert

Wien (OTS) - Das internationale IT-Lösungsentwicklungsunternehmen PASS hat im Rahmen der dritten Auflage der PASS Studie Online-Insurance, 52 Versicherungswebseiten aus Experten- und Nutzerperspektive getestet. ERGO Direkt belegte in der Kategorie "Haus & Wohnen" den ersten Platz unter allen 52 untersuchten Websites und wurde zusätzlich als beste österreichische Versicherungs-Website prämiert. Die Gewinner wurden im Rahmen eines feierlichen Aktes am 17. Oktober 2013 in Frankfurt am Main geehrt.

Bei der heurigen Preisverleihung konnte sich die ERGO Direkt als beste österreichische Versicherungs-Webseite gegen die anderen sechs Teilnehmer aus Österreich (UNIQA, Wiener Städtische, Generali, Allianz, Sparkassen Versicherung und Zürich Connect) durchsetzen. Bewertungskriterien für diesen Award waren unter anderem die Bereiche Information, Beratung sowie einfacher und kundengerechter Abschluss von Versicherungen.

Neben der Spitzenposition in der Gesamtwertung Österreich errang die ERGO Direkt auch den ersten Platz in der Kategorie "Haus & Wohnen" und setzte sich somit gegen über 50 Versicherungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz durch. Bewertet wurde hier die Qualität des Online Verkaufsprozesses.

Hanns-Ullrich Brockhaus, Vorstand der ERGO Direkt freut sich über die beiden Auszeichnungen: "Online ist für uns als Direktversicherer ein wesentlicher Teil unseres Vertriebserfolges. Diese Auszeichnungen unterstreichen qualitativ, was wir bereits quantitativ in unseren Absatzzahlen merken. Das Internet hat bereits die klassischen Direktvertriebskanäle Print und Telefon überholt und ist für die ERGO Direkt der wesentliche Wachstumsmotor in den kommenden Jahren".

Für den e-Business-Verantwortlichen der ERGO Direkt, Mag. Bernhard Strilka, sind die Auszeichnungen ein Ansporn den eingeschlagenen Weg fortzusetzen: "Das Internet als Vertriebsinstrument für Versicherungen hat noch viel Potential. Wesentlich ist, dass die Webseite als virtueller Berater agiert und in der Lage ist, alle Fragen des Kunden zum Produkt ausreichend und verständlich zu beantworten."

Der PASS Online Insurance Award findet alle 2 Jahre statt und besteht aus den beiden Teilen Anbieter- und Nutzeranalyse. Sie ermittelt den Leistungsstand der Versicherungsportale im Vergleich zu den Kundenerwartungen. Im Rahmen der Anbieteranalyse wurden 52 Online-Auftritte der größten Versicherungsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs untersucht. In Zusammenarbeit mit den Versicherungsunternehmen wurden die wichtigsten Produktgruppen, Serviceangebote und Serviceleistungen sowie Benutzerfreundlichkeit und Konditionen unter die Lupe genommen.

Nähere Informationen zur Pass-Studie 2013:

http://www.ots.at/redirect/pass-insurance

Über ERGO Direkt

Die ERGO Direkt Lebensversicherung Österreich ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG. Über die Direktvertriebswege Mailings und Beilagen zu Printmedien und Postwurfsendungen,Telefon und Internet werden einfache und kostengünstige Versicherungen angeboten. Das Produktportfolio umfasst Kapitallebensversicherungen ohne Gesundheitsprüfung, Sterbegeldversicherung,Risikolebensversicherungen, Unfallversicherungen und Pflegeversicherungen.Die ERGO Austria International AG in Wien ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Versicherungsgruppe AG mit Sitz in Düsseldorf,Deutschland.

Weitere Infos unter www.ergodirekt.at bzw. www.ergo-austria.com

