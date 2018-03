Karlheinz Töchterle: Österreichs Hochschulen in Kinderhand - Kinderuni-Ausschreibung startet

Wissenschaftsministerium startet Ausschreibung für Kinderunis 2014 - 500.000 Euro stehen zur Verfügung - Einreichfrist endet am 30. November

Wien (OTS) - Kommenden Dienstag startet das Wissenschafts- und Forschungsministerium (BMWF) die Ausschreibung für Kinderuni-Projekte im Sommer 2014. "Damit ist auch kommenden Sommer ein qualitativ hochwertiges Programm für Kinder und Jugendliche an zahlreichen Hochschulstandorten österreichweit gewährleistet - die Hochschulen sind im Sommer in Kinderhand und leisten einen wertvollen Beitrag zur voruniversitären Nachwuchsförderung", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Er hatte diesen Sommer selbst an drei Kinderuniversitäten (Innsbruck, Steyr, Wien) Vorlesungen zum Thema "Super, Mega-Hype und ultracool - woher Wörter kommen und was sie eigentlich bedeuten" gehalten. Für Projekte im kommenden Sommer steht eine halbe Million Euro zur Verfügung, Anträge können bis Ende November im Ministerium eingereicht werden.

Seit mehr als zehn Jahren begeistern zahlreiche unter dem Begriff "Kinder- und Junioruniversitäten" zusammengefasste Initiativen jedes Jahr bis zu 34.000 Kinder und Jugendliche. Österreich nimmt dabei europaweit eine Vorreiterrolle ein, hat doch die Idee der Kinderuniversitäten mittlerweile ganz Europa erobert. Derzeit gibt es bereits über 150 Kinderuniversitäten in den verschiedensten Ländern. Das Wissenschafts- und Forschungsministerium fördert die Kinderuniversitäten in Österreich jährlich mit rund 500.000 Euro. Bisher wurden rund vier Millionen Euro investiert, seit 2008 profitierten von dieser Initiative mehr als 150.000 Kinder und Jugendliche.

Ziel der Kinderuniversitäten ist es, die kindliche Neugier zu wecken, kritisches Denken anzuregen und Spaß am Lernen und Entdecken zu vermitteln. Das kind- und altersgerechte Angebot deckt dabei eine breite Themenpallette ab. Kinder und Jugendliche lernen im Rahmen von Vorlesungen, Camps und Workshops Universitäten und Fachhochschulen näher kennen. Die Kinderuni-Studierenden erhalten ihren persönlichen Studienausweis und ein Studienbuch, schreiben Artikel für die Uni-Zeitung, machen Uni-Fernsehen und tauschen sich mit anderen Kinderuni-Studierenden aus. Eine wichtige Zielgruppe sämtlicher vom BMWF geförderten Projekte sind Kinder aus bildungsfernen Schichten und Kinder mit Migrationshintergrund.

Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter www.bmwf.gv.at/kinderuni

