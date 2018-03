Versicherungen - durchblicker.at vergleicht jetzt auch Anbieter, die sich nicht vergleichen lassen wollen

Österreichs größtes Tarifvergleichsportal bringt mit mehr Transparenz nun Bewegung in den Markt - 33 Versicherungen im Vergleich - Inklusive Makler-Rabatten

Wien (OTS) - Das größte österreichische Tarifvergleichsportal durchblicker.at vergleicht nun auch Versicherungstarife jener Anbieter, die sich dem Vergleich nicht stellen wollen. "Wir haben oft mit diesen Versicherungen diskutiert und sie eingeladen mitzumachen. Nachdem sich keine Bereitschaft abzeichnete, doch noch an unseren Marktvergleichen teilzunehmen, haben wir uns entschlossen, die Anbieter - so weit wir das können - auch gegen ihren Willen anzuzeigen", so Reinhold Baudisch und Michael Doberer, Geschäftsführer von durchblicker.at.

durchblicker.at - Marktführer mit breitem Vergleichsangebot

durchblicker.at ist mit Abstand Marktführer bei Online-Versicherungsvergleichen für KonsumentInnen in Österreich. Aktuell werden monatlich bereits mehr als 250.000 Vergleichsberechnungen im Bereich Versicherungen vorgenommen, gemeinsam mit den anderen Bereichen sind es sogar mehr als 400.000.

Die überwiegende Zahl der Versicherungen beteiligt sich freiwillig und aktiv am Marktvergleich. Über alle verfügbaren Versicherungsbereiche hinweg sind dies derzeit 33 Anbieter. Baudisch:

"Niemand kann von sich behaupten, 100 % des Marktes zu vergleichen, das ist nicht möglich. Wir vergleichen den Markt immer so breit wie möglich. Bei Kfz-Versicherung etwa berechnen wir nach Marktanteilen 80 % der Anbieter."

Rabatte werden an Kunden weitergegeben

Die angezeigten Prämien beinhalten bereits auch die üblichen Maklerrabatte. "Rabatte, die wir seitens der Anbieter bekommen, geben wir in voller Höhe an unsere Kunden weiter", so Baudisch. "Nur bei jenen Versicherungen, die sich dem Vergleich nicht freiwillig stellen, haben wir es bisher nicht geschafft, standardisierten Zugang zu deren Rabattpolitik zu finden", so Baudisch und Doberer.

Dem Argument von Versicherern, dass sie sich dem Vergleich ihrer Prämien nur deshalb nicht unterziehen, "weil sie wollen, dass ihre Kunden von den Außendienstmitarbeitern beraten werden", können die beiden durchblicker.at-Geschäftsführer nichts abgewinnen. "Das eine schließt das andere nicht aus. Die Versicherungen könnten uns ja trotzdem freiwillig die Tarife für den Vergleich zur Verfügung stellen", betonen Baudisch und Doberer. "Jeder soll selbst die Prämien vergleichen und sich ein Bild machen, warum manche Anbieter unter allen Umständen Transparenz vermeiden wollen."

Online-Vergleichsportale bringen Transparenz in intransparente Märkte

Gute Vergleichsangebote für Versicherungen sind in Österreich erst seit wenigen Jahren aktiv. Weil es in Österreich auch kaum Online-Versicherungen gibt, waren Versicherungsangebote - egal vom Makler oder von der Versicherung direkt - für die Konsumenten ohne massiven Aufwand davor praktisch nicht vergleichbar. "Mit dem Online-Versicherungsvergleich hat sich das endlich geändert. Unsere Zugriffszahlen zeigen deutlich, dass die Bereitschaft jetzt steigt, auch einmal seine Versicherung zu wechseln. Wir hoffen, dass sich dadurch letztlich auch der Wettbewerb belebt und die Versicherungsprämien in Österreich mittelfristig günstiger werden", so Baudisch und Doberer.

Über durchblicker.at

durchblicker.at ist das größte unabhängige Online-Tarifvergleichsportal in Österreich. Aktuell betreibt durchblicker.at 17 Tarifvergleiche für Versicherungen, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Bauspar-, und Sparzinsen. Private Haushalte sparen sich durch einen Anbieterwechsel in diesen Bereichen bis zu 1.000 Euro jährlich. Partner von durchblicker.at sind die Arbeiterkammer Oberösterreich, der ARBÖ und Global 2000.

Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern können Konsumentinnen und Konsumenten anonym und kostenfrei den Tarifdschungel selbst durchforsten und so ganz einfach aus den Angeboten jene mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis auswählen. Bei Bedarf bietet durchblicker.at auch kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter. Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien 20 MitarbeiterInnen.

Weitere Informationen unter https://durchblicker.at.

