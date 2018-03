Anmeldung zur InformEx 2014 in Miami Beach ab sofort eröffnet

(PRN) - - Die Feinchemieindustrie versammelt sich, um 30 Jahre voller exklusiver Networking-Gelegenheiten, branchenweites Vordenkertum und Fortbildungsangebote festlich zu begehen

- #Next30

Hamilton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die Anmeldung zur InformEx 2014, der seit 30 Jahren führenden Veranstaltung Nordamerikas zum Aufbau von Geschäftspartnerschaften für Ein- und Verkäufer von hochwertigen Chemikalien, ist ab sofort eröffnet. Über 3.500 Teilnehmer von führenden Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Feinchemie und Spezialchemie werden sich vom 21. bis 24. Januar im internationalen Hotspot Miami Beach im US-Bundesstaat Florida einfinden, um vor Ort an verschiedenen Konferenz- und Networking-Veranstaltungen teilzunehmen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131018/NY00078LOGO

)

Teilnehmer können sich unter folgendem Link registrieren:

https://www.compusystems.com/servlet/ar?evt_uid=499.



"In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich die InformEx in der Fein- und Spezialchemieindustrie einen Namen damit gemacht, eine globale Gemeinschaft aus motivierten Einkäufern aufzubauen und für Beschaffungszwecke und produktives Netzwerken näher zusammenzubringen", so Nancy Largay, Markendirektorin der InformEx. "Da wir nun am Anfang unseres 30. Jahres stehen und in die Zukunft blicken, freuen wir uns sehr, diese erstklassige Veranstaltung im Großraum Miami auszutragen. Dieser lebendige Austragungsort ist bei Teilnehmern beliebt und verfügt über eine hervorragende Anbindung."

Was Sie von der 30. Auflage der InformEx 2014 erwarten können:

-- Zeitgemäße Fortbildungsveranstaltungen. Eine Reihe brandneuer Fortbildungsveranstaltungen vor Ort, in deren Rahmen die derzeit dringlichsten Probleme von Anbietern, Lieferanten und Kunden aus der Feinchemie und Spezialchemie behandelt werden. Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung bieten Teilnehmern die Möglichkeit, sich in energiegeladener Umgebung voll und ganz auf diese "stillen" Sitzungen zu konzentrieren und sich aktiv zu beteiligen. -- Personalisierte Treffen. Nehmen Sie personalisierte Networking-Gelegenheiten wahr, was dank der allerersten InformEx-App jetzt noch leichter fällt. Die App funktioniert sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Desktop-Computern. Nutzen Sie die App, um Anfragen für Vier-Augen-Gespräche zu verschicken und anzunehmen, aktualisierte Aussteller-Listen abzurufen und sich mit dem Messegelände vertraut zu machen. -- Über 450 Aussteller. Die InformEx ist für Hunderte führende Unternehmen [http://www.informex.com/informex-usa/attend/2014-exhibitor-list] eine maßgebliche Veranstaltung, darunter auch für Hersteller, Lieferanten und Dienstleister aus der Fein-, Spezial- und kundenspezifischen Chemieindustrie. Bei einer Teilnehmerumfrage im Zuge der Veranstaltung des Jahres 2013 gaben 62 Prozent der Befragten an, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Geschäfte mit einem Unternehmen machen werden, das ihnen auf der InformEx zum ersten Mal begegnet ist. Zudem gaben 87 Prozent der Befragten an, dass sie mit hoher bis sehr hoher Wahrscheinlichkeit Geschäfte mit einem oder mehreren Ausstellern machen werden. -- Individuell zugeschnittene Empfänge und Versammlungen. Mit mehr als 3.500 Teilnehmern pro Jahr legt die InformEx großen Wert auf eine sorgfältige Planung und Veranstaltung von symbolischen Empfängen, die Ihnen dabei helfen werden, Ihr eigenes berufliches Netzwerk und das Ihres Unternehmens zu erweitern. Im Vordergrund steht dabei das Knüpfen von Kontakten, die für die Geschäftstätigkeit von Vorteil sind.

"Die InformEx bietet Auftragsfertigern von Fein- und Veredlungschemikalien eine personalisierte Plattform, mittels derer sie Geschäfte abwickeln und neue Ressourcen erschließen können, die uns allen dabei helfen werden, in diesem schnell wachsenden Markt erfolgreich zu sein", erklärte der langjährige Veranstaltungsteilnehmer Slaton E. Fry, Geschäftsführer des kommerziellen Bereichs der FutureFuel Chemical Company aus Batesville im US-Bundesstaat Arkansas. "Ohne die InformEx-Gemeinschaft könnte der Aufbau von Kontakten wie diesen Monate, wenn nicht Jahre dauern. Ich nehme an der Veranstaltung teil, weil ich dadurch Zeit spare und ich die Nebengeräusche größerer Fachmessen ausblenden kann."

Lassen Sie sich dieses Ereignis in Miami Beach nicht entgehen; jetzt anmelden.

Informationen zur InformEx de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@307d066c Die von UBM Live hervorgebrachte InformEx fördert die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fein-, Spezial- und kundenspezifischen Chemieindustrie, indem sie Teilnehmern verschiedene Hilfsmittel zur Pflege ihrer Netzwerke sowie Fortbildungsangebote und Foren zur gemeinschaftlichen Zusammenarbeit zur Verfügung stellt. All diese Programmangebote zielen auf Wachstumsbeschleunigung in der sich verändernden Unternehmenslandschaft der Chemiebranche ab. Seit nunmehr 30 Jahren ist die jährlich stattfindende InformEx die führende Pflichtveranstaltung der Chemiebranche und bietet eine Plattform zur persönlichen Kontaktpflege und Geschäftsentwicklung. Jahr für Jahr versammelt sich auf der Veranstaltung ein internationales Publikum, das aus über 3.500 Fachleuten aus der Fein- und Spezialchemie sowie Hunderten von Ausstellern besteht. Näheres erfahren Sie auf www.informex.com.

Web site: http://www.informex.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Lauren Belmont, InformEx, +1-609-759-4721,

lauren.belmont @ ubm.com; oder Kelly Quigley, Chempetitive Group - im

Auftrag

von InformEx, +1-858-997-9462, kquigley @ chempetitive.com