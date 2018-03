FP-Mahdalik: Steinhof - Stadt muss GESIBA Ersatzflächen anbieten

Genossen werden wohl Einigung erzielen können

Wien (OTS) - Wir stehen für leistbares, hochkomfortables Wohnen in entsprechend guter Infrastruktur für alle Generationen nach den Bedürfnissen und zur Zufriedenheit unserer Kunden. "Fair Living" ist unser Anspruch. "Diese hehren Ziele im Leitbild der zu 99,97% im Eigentum der Stadt Wien stehenden GESIBA würden durch die Errichtung von 200 Luxuswohnungnen in nobler Grünruhelage am Steinhof meilenweit verfehlt", kritisiert FPÖ-PLanungssprecher LAbg. Toni Mahdalik.

Von "guter Infrastruktur" kann auf der Baumgartner Höhe ebenso wenig die Rede sein wie von "Fair Living" im Falle von 200 Zimmerfluchten für die Reichen und Schönen. "Es ist auch ganz sicher nicht die Aufgabe eines gemeinnützigen Wohnbauträgers, der aus dem XXL-Topf der Wohnbauförderung großzügig bedient wird, hochpreisige Domizile quasi für die Lindners, Kohls und Blechas dieser Republik mit monatlichen Einkünften aus öffentlichen Geldern von bis zu 18.000 Euro in ein Grünparadies zu betonieren", merkt Mahdalik an.

Die Stadt hat es offenbar aus finanziellen Gründen bisher verabsäumt, der dunkelrot eingefärbten GESIBA Ersatzflächen für die erworbenen Gründe am Areal des Jugendstil-Juwels Otto Wagners zur Verfügung zu stellen. "Die verschiedenen Stadtentwicklungsgebiete würden dafür jedoch mehr als genug Platz bieten, Ausreden gibt es für SPÖ und Grüne daher nicht", betont Mahdalik.

Durch einen solchen "Deal unter Genossen" würde das gesamte Areal wieder im Besitz der Stadt Wien stehen und könnte sozialen sowie musealen Nutzungen zugeführt werden, ohne unser kulturelles Erbe aus Profitgier für immer zu zerstören. "Die FPÖ wird ihre Bemühungen für den Erhalt von Steinhof ebenso fortsetzen wie die insgesamt weit über 70.000 engagierten Kämpfer gegen die rot-grüne Verbetonierung des Grünparadieses und in der nächsten Gemeinderatssitzung den Antrag auf einen entsprechenden Grundstückstausch einbringen", kündigt Mahdalik an. (Schluss)hue/ft/sch/wu/ng

