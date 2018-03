Anerkennung der Scientology Religion in Holland

Gericht in Holland: Scientology als Religion und gemeinnützige Vereinigung bestätigt

Wien (OTS) - Mit den Niederlanden schließt sich nun ein weiterer Mitgliedsstaat der Europäischen Union der Anerkennung des gemeinnützigen, religiösen Charakters der Scientology Religion an.

Das Berufungsgericht für Steuerfragen in Amsterdam hat gestern in einem Urteil entschieden, dass "...die Scientology Kirche Amsterdam eine gemeinnützige Körperschaft ist, da sie eine Vereinigung ist, die ausschließlich Aktivitäten einer kirchlichen oder Lebens-philosophischen Natur durchführt."

Im letzten Jahr hatte bereits ein Gericht in Haarlem/Holland bestätigt, dass die Dienste der Scientology religiöser Natur sind. In ihrem gestrigen Urteil kommen nun die Richter zum Schluss, dass die Zielsetzungen der Dienste von Scientology nicht anders sind als die religiösen Aktivitäten anderer kirchlichen Organisationen und so müsse die Scientology Kirche gleich behandelt werden.

Die Scientology Kirche in Amsterdam (die zentrale Kirche für ganz Holland) wurde 1974 gegründet.

Die Scientology Kirche ist heute mit ca. 11.000 Kirchen, Missionen und Gruppen in 184 Ländern der Erde vertreten und verbreitet sich beständig weiter. Ihre religiösen Lehren, Anwendungen und Praktiken sind in jedem Land der Erde die Gleichen. Sie erfüllt alle Kriterien einer bona fide Religion und engagiert sich mit ihren gemeinnützigen Kampagnen über Drogenprävention und Drogenrehabilitation, Durchsetzung der Menschenrechte, Resozialisierung von Straftätern, Kampf gegen Analphabetentum, Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie und Einsatz von Hilfskräften im Katastrophenfall für eine Verbesserung der Gesellschaft.

Dies wurde nun auch von den Niederlanden bestätigt und anerkannt.

Scientology ist bereits in vielen anderen Ländern (z.B. in Schweden, Spanien, Portugal, den USA u.v.mehr) eine anerkannte Religion.

Hier die offizielle Webseite mit dem Urteil:

http://www.ots.at/redirect/urteil

