ÖVP - T E R M I N E

MONTAG, 21. Oktober 2013 14:00 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet den Kongress der österreichischen Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher (Sporthotel Royer, Europaplatz 583, 8970 Schladming) VK BM Dr. Michael Spindelegger beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Luxemburg) Plenum des Europäischen Parlaments (bis 24.10., Straßburg) DIENSTAG, 22. Oktober 2013 16:30 StS Sebastian Kurz bei der Verleihung des Liese Prokop- Stipendiums (BMI, Festsaal, Herrengasse 7, 1010 Wien) MITTWOCH, 23. Oktober 2013 09:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner eröffnet den "Tag der Lehre 2013" (MAK, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien) 10:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger mit Grußworten, BM Dr. Reinhold Mitterlehner mit einem Statement und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der 10. Ordentlichen Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates; Einleitungsreferate der beiden Präsidenten Dr. Andreas Khol und Karl Blecha (Nationalratssitzungssaal, Parlament, 1017 Wien) 12:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger beim EU-Hauptausschuss (Parlament, 1017 Wien) 14:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Festakt anlässlich der Fahnenweihe der Justizwache mit Weihbischof Dr. Franz Scharl (Innenhof, BMI, Museumstraße 7, 1070 Wien) 17:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger führt ein Arbeitsgespräch mit dem Generalsekretär des Europarates, Thorbjorn Jagland (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 18:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner verleiht den Staatspreis "Beste Lehrbetriebe" (MAK, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien) 19:00 BM Dr. Maria Fekter bei der Eröffnungsgala in den neuen Kammerspielen der Josefstadt (Kammerspiele, Rotenturmstraße 20, 1010 Wien) 19:00 StS Dr. Reinhold Lopatka spricht zum Thema "Reden wir über Europa" betreffend Europawahl 2014 vor der Paneuropabewegung Österreich (Neulinggasse 37/3, 1030 Wien) 19:00 StS Sebastian Kurz und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der ATV-Programmpräsentation (Prater Dome, Ausstellungsstraße, 1020 Wien) 19:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Ehrenkreuzverleihung an Ivo Brunner (Mayer am Pfarrplatz, Pfarrplatz 2, 1190 Wien) DONNERSTAG, 24. Oktober 2013 14:30 BM DI Nikolaus Berlakovich bei der Präsentation "DAC-Weine des Burgenlandes" (MAK, Stubenring 5, 1010 Wien) 16:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Zertifikatsverleihung "Audit familienfreundlichegemeinde 2013" (Kaufmännischer Verein, Landstraße 49/Bismarckstraße 1, 4020 Linz) 19:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas bei einer Diskussion zum Thema "Die Bedeutung der Kleinen in der EU" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) VK BM Dr. Michael Spindelegger beim EVP-Gipfel (Schloss Bouchout, Nationaler Botanischer Garten, Nieuwe Laan 33, 1860 Meise/Belgien) FREITAG, 25. Oktober 2013 09:30 BM Dr. Beatrix Karl bei der Amtseinführung des neuen Leiters der Justizanstalt Simmering, Oberst Josef Schmoll (Kaiser- Ebersdorfer-Straße 297, 1110 Wien) 10:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas eröffnet die Hilfswerk- Enquete "24-Stunden-Betreuung zwischen Mythos und Realität" (Wiener Hilfswerk, Sky Dome, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien) 10:45 Grußworte von BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim "Kammertag der Architekten und Ingenieurkonsulenten" (MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien) 19:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf besucht das größte Lehrlingsclubbing Vorarlbergs "Lehre goes Party" (K-Shake, Industriezone 8, 6832 Röthis) 20:00 BM Dr. Beatrix Karl und StS Sebastian Kurz bei der Austria 13- Gala "Österreicher des Jahres" (METAstadt, Dr. Otto- Neurath-Gasse 3, 1220 Wien) 20:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Festabend "650 Jahre Koblach bei Österreich" (Gemeindesaal, Werben 9, 6842 Koblach) SAMSTAG, 26. Oktober 2013 09:30 ÖVP-Regierungsmitglieder bei der Kranzniederlegung, beim Sonderministerrat der Bundesregierung und bei der Angelobung von Rekruten anlässlich des Nationalfeiertages (Heldenplatz, 1010 Wien) 11:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Festakt anlässlich der Überreichung von Landes- und Bundesauszeichnungen (Montfortsaal, Landhaus, 6900 Bregenz) 15:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner und StS Sebastian Kurz beim Tag der offenen Tür im BMI (BMI, Minoritenplatz 9, 1010 Wien) 19:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas hält eine Festrede beim "Festakt 10 Jahre Partnerschaft Eggenburg – Deining" (Landesberufsschule Eggenburg, Siegfried-Marcus-Straße 2, 3730 Eggenburg) VK BM Dr. Michael Spindelegger beim Tag der offenen Tür (BMeia, Minoritenplatz 8, 1010 Wien)

