Alles unter einem Dach: Innovatives Energiesparpaket neu am Markt

Wien (OTS) - Modern und kompakt präsentiert sich die neue Wohnhaus-Versicherung der Wiener Städtischen. Zahlreiche Neuerungen wie das Energiesparpaket und eine Erweiterung für Naturkatastrophen runden diese neu überarbeitete Versicherung ab, um den neuen Energieeffizienzanforderungen sowie dem Klimawandel gerecht zu werden.

Vorstandsdirektor Dr. Ralph Müller erklärt: "Schlagworte wie energieeffizientes Wohnen oder Klimawandel und die einhergehenden Naturkatastrophen haben uns veranlasst, unsere Wohnhaus-Versicherung an neue Herausforderungen anzupassen und noch flexibler zu gestalten. So bieten wir als einziger Versicherer in Österreich das innovative 'Energiesparpaket' an."

Steigende Anforderungen - umfangreicher Versicherungsschutz

Beim Energiesparpaket werden Mehrkosten für energiesparende bauliche Verbesserungen an Gebäudebestandteilen wie z.B. Fassaden, Dächer, Fenster und Türen nach Schadenereignissen übernommen. Neu an Bord sind weiters ein Versicherungsschutz z.B. für die Verglasung von Solar- und Fotovoltaikanlagen, für Heiz- und Brennstoffe zentraler Heizungsanlagen am Grundstück sowie eine erweiterte Versicherungsmöglichkeit für Naturkatastrophen.

Neu ist auch eine Umsatzsteuervorsorge. Denn aufgrund diverser gesetzlicher Änderungen können manche VersicherungsnehmerInnen unter Umständen die Vorsteuer nicht mehr geltend machen. Das ist aber lange nicht alles: Neben dem Schutz gegen klassische Risken wie Feuer-, Sturm-, Leitungswasser- und Glasbruchschäden, genießen KundInnen auch einen Unterversicherungs- und Sofortschutz, eine Rohbauversicherung bis 24 Monate sowie individuelle Deckungserweiterungen.

Drei Varianten zur Auswahl

Egal ob Miet-, Eigentums- oder Genossenschaftswohngebäude, die Wohnhaus-Versicherung der Wiener Städtischen schützt EigentümerInnen und MieterInnen zuverlässig vor den finanziellen Folgen im Schadenfall. Individuelle Versicherungsmöglichkeiten mit dem einfachen Bausteinsystem in den Varianten BASIC, CLASSIC und PREMIUM bieten maßgeschneiderte Lösungen für jedes Objekt.

SchadenService groß geschrieben

Die Wiener Städtische steht ihren KundInnen im Schaden- und Leistungsfall als kompetenter Partner zur Seite. Wir bieten die Möglichkeit persönlicher Betreuung, einer elektronischen Schadenmeldung über unsere Homepage www.wienerstaedtische.at oder einer telefonischen Schadenmeldung über unser 24h-SchadenService 050 350 355. Zudem werden sie via Schaden-SMS auch über Schadenzahlungen informiert.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ist in Österreich mit neun Landesdirektionen, 140 Geschäftsstellen und rund 3.500 MitarbeiterInnen präsent. In Österreich werden aktuell mehr als 1,3 Mio. KundInnen betreut. Weiters verfügt das Unternehmen über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist ein innovativer und verlässlicher Partner für sämtliche KundInnenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft des Internationalen Versicherungskonzerns VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien.

