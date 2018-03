35. Internationale Puppentheatertage in Mistelbach

Eröffnung durch LR Wilfing am 22. Oktober

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Dienstag, 22. Oktober, wird Landesrat Mag. Karl Wilfing um 19 Uhr im Stadtsaal in Mistelbach die mittlerweile 35. Internationalen Puppentheatertage eröffnen. In diesem Zeitraum hat sich das Figurentheaterfestival, das jährlich mehr als 10.000 Zuschauer nach Mistelbach lockt, nicht nur zum größten Puppen-, Figuren- und Objekttheater-Event in Österreich, sondern auch zu einem der erfolgreichsten und langlebigsten weltweit entwickelt. Seit 1979 haben dabei hunderte Puppenspieler aus über 60 Nationen in rund 2.000 Aufführungen die Kunst des Puppenspiels präsentiert.

Passend zur diesjährigen Niederösterreichischen Landesausstellung lautet das Motto des Festivals heuer "Zuckerstückerl - Die süßen Seiten der Puppenspielkunst". Von Dienstag, 22., bis Sonntag, 27. Oktober, werden insgesamt 25 Theatergruppen aus elf Ländern mit 40 unterschiedlichen Inszenierungen in über 80 Aufführungen für Klein-und Groß-Spielstätten in Mistelbach und Umgebung bespielen. Der Spielplan bietet dabei sowohl traditionelle als auch moderne Inszenierungen, um auf diese Weise dem Publikum einen vielfältigen Überblick über dieses Genre der darstellenden Künste bieten zu können, das in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.

Ergänzend dazu werden den Besuchern begleitende Ausstellungen in der M-Zone des MZM Museumszentrums Mistelbach, im Barockschlössl und im Stadtsaal Mistelbach sowie Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geboten.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02572/2515-4300 bzw. 4310, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.mistelbach.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk