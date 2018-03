Herbst-Benefizkonzert zugunsten CS Hospiz Rennweg

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Marianne Klicka begrüßte vergangenen Dienstag die zahlreich erschienenen Gäste beim Benefizkonzert zugunsten des CS Hospiz Rennweg im Wiener Konzerthaus. Mitglieder der Wiener Philharmoniker stellten sich wieder in den Dienst der guten Sache und konzertierten zugunsten schwerkranker Menschen, um ihnen das letzte Stück ihres Lebensweges in Würde und Geborgenheit ermöglichen zu können. "Die Caritas Socialis ist als Partnerin der Stadt Wien bekannt für das breitgefächerte Leistungsangebot für die Wienerinnen und Wiener. Das mobile Kinderhospiz MOMO bietet ganzheitliche Betreuung für schwerstkranke Kinder und ihre Familien. Großartige Arbeit wird auch in der Einrichtung "Der rote Anker" geleistet. Kindern, Jugendlichen und deren Familien, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen konfrontiert werden, wird professionelle psychotherapeutische Beratung und Begleitung angeboten. In der Zeit der Pflege und des Abschiednehmens - oft in einer psychischen Ausnahmesituation - ist daher diese Betreuung besonders wertvoll geworden. "Der rote Anker" wird ausschließlich aus Spenden und dem Erlös aus den Benefizkonzerten finanziert. Ohne die großartige Arbeit, die mehr Berufung als Beruf ist, und die Hilfe vieler Unterstützerinnen und Unterstützer wäre der "Dienst am Menschen" in den Einrichtungen der CS nicht möglich", sagte Klicka in ihrer Ansprache.

Lebensqualität bis zuletzt

Die Einrichtungen des CS Hospiz Rennweg ermöglichen schwerkranken Menschen bestmögliche Lebensqualität bis zuletzt. Die Angebote umfassen professionelle Pflege und Betreuung, bestmögliche Schmerztherapie, psychosoziale und spirituelle Begleitung und Unterstützung in der Organisation des Alltags.

