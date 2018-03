"Hot Toys" - Die Weihnachtstipps von Toys"R"Us

Haid (ots) - Das Wetter wird herbstlich und die Tage werden langsam aber sicher wieder kürzer. Das ist die Zeit, in der Toys"R"Us, der weltgrößte Händler für Spielwaren und Babyartikel, seine Weihnachtstipps enthüllt, um Eltern, Großeltern und allen Spielzeugfans die "Must- Haves" des Jahres vorzustellen.

Schluss mit der Last Minute Jagd nach dem passenden Geschenk für die Lieben. Wer heute schon wissen will, was in puncto Spielsachen in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum angesagt ist, für den hat Toys"R"Us die "Hot Toys" des Jahres 2013 zusammengestellt. http://www.toysrus.at/shop/index.jsp?categoryId=5338251

"Unsere Einkäufer beschäftigen sich das ganze Jahr über mit nichts anderem als mit Spielzeug. Bereits zu Beginn des Jahres sind sie auf den Messen in aller Welt unterwegs, um schon heute die Trends von morgen zu finden und sicherzustellen, dass bei Toys"R"Us garantiert jeder sein neues Lieblingsspielzeug findet", schildert Elke Lauf, General Merchandise Manager bei Toys"R"Us Central Europe. "Expertenwissen gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und dem Gespür für Trends ermöglicht es uns, die absoluten "Hot Toys", sozusagen die Charts in Sachen Spielsachen zu definieren."

"Mit den "Hot Toys" können Groß und Klein auf spannende und informative Weise die aktuellen Renner unter den Spielzeugneuheiten entdecken. Schon lange vor dem Fest stehen alle Tipps auf unserer Homepage, über Facebook oder die aktuellsten Newsletter zur Verfügung, sodass garantiert jeder schnell, einfach und bequem die für ihn passende Geschenkidee findet und stressfrei alle Weihnachtseinkäufe bei Toys"R"Us erledigen kann", ergänzt Dr. Robert Wiegand, Marketing Director bei Toys"R"Us. http://www.toysrus.at/shop/index.jsp?categoryId=5338251

"Hot Toys" - Die TOP 15 unter dem Weihnachtsbaum

"Skylanders Swap Force" von Activision Blizzard - Die Welt der Skylanders kann man mit den neuen SWAP Force Figuren der Dark Edition, erhältlich für alle gängigen Spielekonsolen, ergänzen. Die Ober- und Unterteile der Figuren sind kombinierbar, sodass über 250 verschiedene Variationen entstehen. Ganz neue Fähigkeiten und Kräfte, die man selbst zusammenstellen kann. http://ots.de/gxxe9

"Disney Infinity" von The Walt Disney Company - Die Lieblingscharaktere aus den Disney und Disney Pixar Filmen erwachen zum Leben, wenn man mit ihnen in atemberaubenden Welten spielt. http://ots.de/J0bAZ

"PS4" von Sony - Die neueste Generation des Entertainment Systems stößt in neue Gaming-Welten vor und bietet dank starker Grafik, intelligenter Personalisierung, integrierten Social-Features und innovativen Second-Screen-Funktionen das ultimative Spielerlebnis. http://www.toysrus.at/product/index.jsp?productId=18160331

"Tablet PCs" - Sie sind kommunikativ, edukativ und vermitteln dabei jede Menge Spaß - die neuen Tablet PCs. Besonderes Highlight in diesem Jahr ist das Samsung GALAXY Tab 3 Kids, das mit exklusivem Vorlauf schon Ende Oktober bei Toys"R"Us erhältlich ist. Bei allen Kinder-Tablets ist selbstverständlich eine Elternkontrollfunktion integriert. http://ots.de/8Tk1n

"RC Planes sprechender Dusty" von Mattel GmbH - Für spannende Flugaction sorgt Dusty, der sprechende Flieger! Dank der zwei R/C- Steuerungen macht das aus dem Kinofilm "Planes" bekannte Flugzeug jede Bewegung mit und neigt sich in dieselbe Richtung wie das Kind. Drückt man den Knopf, dreht sich der Propeller und das Flugzeug rollt vorwärts. Typische Geräusche und Sätze sorgen für ein noch authentischeres Flugerlebnis! http://www.toysrus.at/product/index.jsp?productId=15427451

"Filly Witchy Zauberschloss" von Simba Toys GmbH & Co. - Das TOP 10 Spielzeug und Filly TV-Highlight des Jahres bietet viele tolle Licht- und Sound-funktionen. Mit dem magischen Zauberstab können Türen wie von Zauberhand geöffnet werden. http://ots.de/SA6hZ

"Ever after High" von Mattel - Die Charaktere sind die ersten Ankleidepuppen, die die Kinder klassischer Märchenfiguren darstellen. Diese stehen vor der Entscheidung, in die sagenumwobenen Fußstapfen ihrer Eltern zu treten oder ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, um herauszufinden, sind sie Royal oder Rebel. http://ots.de/khOC9

"Mobiler Schwerlastkran" von LEGO Technik - Dieser Koloss ist etwas für Baumeister, die anspruchsvolle Aufgaben lieben: Er besteht aus 2606 Einzelteilen. Das 2-in-1 Modell verfügt über 10 Räder, 5 Achsen und einen detailgetreuen V8-Motor mit beweglichen Kolben. Zusammengebaut hat der Schwerlastkran eine 8-Rad-Lenkung und einen um 360° drehbaren Aufbau. http://ots.de/17NQz

"Shopping Center" von Playmobil - Spielerisch im großen Playmobil Shopping-Center einkaufen gehen und keinen Cent dafür ausgeben zu müssen. Das ist der Traum für alle Shoppingbegeisterte dieser Welt. Das Shopping-Center kann durch verschiedene Abteilungen wie Beauty- Salon, Modeboutique, Spielwarenladen und vielem mehr erweitert werden. http://ots.de/Kl2JK

"AT TE" von LEGO Star Wars - Die Schlacht um Geonosis tobt erbarmungslos und der Klonkommandant schickt die Jedi-Meister Mace Windu und Coleman Trebor an Bord des LEGO Star Wars AT-TE. Mit dem AT-TE werden sie zum Kampfplatz transportiert. Das Cockpit lässt sich öffnen und eine drehbare Aufbaukanone mit Doppelraketen fehlt ebenfalls nicht. Mit diesem robusten Weltallpanzer behält man in jedem LEGO Star Wars Kampf die Oberhand! http://ots.de/Jx4mr

"Der verzauberte Turm" von Schmidt Spiele - Im Kinderspiel des Jahres 2013 die Prinzessin retten und sie vor dem bösen Zauberer bewahren, darum geht es im "verzauberten Turm". http://ots.de/3rIWd

"VW Beetle 6V" in grün und lila von AVIGO - 6 Volt Elektrofahrzeug mit Vor- und Rückwärtsgang, verschiedenen Sound- und Lichteffekten, LED-Scheinwerfern vorne und Fahrertür. Das ultimative Fahrvergnügen für die Kleinen. http://ots.de/lyOuD

"Tiptoi Spielset Bauernhof inklusive drei Spielfiguren" von Ravensburger - Das interaktive tiptoi Spielset Bauernhof ist komplett mit dem tiptoi Stift bespielbar und fördert Neugier und Kreativität im freien Rollenspiel. Viele Geräusche, Geschichten, Sachwissen und Spiele laden zum Erforschen ein. Durch Lieder, Lern- und Suchspiele rund um das Thema Bauernhof wird auf spielerische Art Wissen vermittelt. Natürlich kann das tolle Set mit weiteren tiptoi Spielfiguren aus der Welt des Bauernhofs ergänzt werden. http://ots.de/7mSfW

"Furby" von Hasbro - Furby ist wieder zurück und interaktiver denn je! Je nachdem, wie er behandelt wird, kann Furby zwischen 5 verschiedenen Persönlichkeiten wechseln. Die leuchtenden LED Augen wechseln je nach Stimmung den Ausdruck. Erhältlich in vielen tollen Farben. http://ots.de/CjXQF

"Brummel der Geschichtenbär" von Stadlbauer - Brummel erobert die Herzen der Kinder! Der liebenswerte Geschichtenbär ist der beste Kuschelfreund für Kinder und erzählt viele spannende Abenteuer. Großes Bärenwort! http://ots.de/VDUXo

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 85 Stores die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa.

