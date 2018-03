"Vegetarier wollen keine Fleischesser als Partner", berichtet die Dating-Plattform Gleichklang.de

Hannover (ots) - Die Internet-Partneragentur www.Gleichklang.de hat untersucht, ob Vegetarier oder Veganer bei der Partnersuche auch für fleischessende Menschen offen sind oder lieber Ihresgleichen suchen.

Für die Untersuchung wurden die Angaben von 17673 fleischessenden, 6326 vegetarischen und 1042 veganen aktuellen oder früheren Mitgliedern von Gleichklang ausgewertet (siehe www.vegan.eu).

3231 oder 51% der vegetarischen Singles gaben an, dass sie ihre Suche vorwiegend auf andere Vegetarier oder Veganer beschränken möchten. Von den 1042 Veganer gaben sogar 781 oder 85% an, dass vorwiegend vegetarisch oder vegan lebende Personen für sie in Frage kommen. Tatsächlich lehnten die meisten Veganer sogar eine Partnerschaft mit einer lediglich vegetarisch lebenden Person ab. Jedenfalls gaben 575 oder 55% der veganen Singles an, dass sie eine Partnerschaft mit einer vegan lebenden Person anstreben. Demgegenüber gaben lediglich 506 oder 2,9% der fleischessenden Singles an, dass sie eine Partnerschaft vorwiegend mit einer vegetarischen oder veganen Person suchen.

Für Dr. Guido F. Gebauer, Diplom-Psychologe und Pressesprecher bei Gleichklang, sind diese Zahlen keine Überraschung. Denn zahlreiche Studien zeigten, dass Menschen umso mehr geneigt seien, eine Partnerschaft miteinander einzugehen, desto stärker sie in ihren Lebensstilen übereinstimmten. Die Entscheidung für eine vegetarische oder vegane Lebensweise sei aber zentral für das Selbstbild eines Menschen. Entsprechend würden andere Menschen, die diese Eigenschaft teilen, typischerweise als besonders sympathisch erlebt.

Dies erklärt nach Einschätzung von Dr. Gebauer auch die - im Vergleich zu Vegetariern - besonders starke Vorliebe von veganen Singles für eine Partnerschaft mit einer mindestens vegetarisch, besser aber vegan lebenden Person. Für den Wechsel zu einer veganen Lebensweise bedürfe es einer besonders starken Überzeugung. Wenn eine besonders starke Überzeugung aber von anderen Menschen geteilt werde, sei auch ein besonders starkes Anwachsen an Sympathie zu erwarten.

