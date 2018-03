Adecco, Randstad und ManpowerGroup weltweit größte Zeitarbeitsfirmen

(PRN) - -- Staffing Industry Analysts gibt jährliche Liste heraus

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Staffing Industry Analysts, die führende globale Beratungsgesellschaft zu Leih- und Zeitarbeitsverhältnissen, hat ihre Liste der größten globalen Firmen für Zeitarbeit des Jahres 2013 vorgestellt. Adecco ist mit einem Umsatz von 20,5 Milliarden EUR im sechsten aufeinanderfolgenden Jahr die Nummer eins. Es folgen Randstad mit 17,0 Milliarden EUR und die ManpowerGroup mit 16,0 Milliarden EUR. Diese drei Top-Firmen belegten im Jahr 2012 in derselben Reihenfolge die ersten drei Plätze und kommen zusammen auf einen Marktanteil von 17 %.

Die 119 Firmen, die auf der Liste vertreten sind, kamen auf Jahresumsätze von mehr als 233 Millionen EUR und teilen unter sich 45 % des Marktes auf. Die USA haben mit 49 Unternehmen die größte Zahl von Zeitarbeitsfirmen auf der Liste zu verzeichnen. Es folgen Großbritannien mit 21 und Japan mit 11.

Staffing Industry Analysts schätzt, dass der globale Markt für Zeitarbeit auf einen Gesamtumsatz von ca. 324 Milliarden EUR kommt. Im Jahr 2012 kamen die Unternehmen auf der Liste zusammen auf Umsätze von 147 Milliarden EUR und standen damit fast für die Hälfte des globalen Gesamtumsatzes.

Die weltweit fünf größten Zeitarbeitsfirmen sind:

Unternehmen Umsatz (Millionen EUR) Marktanteil ----------- --------------------- ----------- Adecco 20.536 6,5 % ------ ------ ---- Randstad 17.087 5,4 % -------- ------ ---- ManpowerGroup 16.081 4,9 % ------------- ------ ---- Allegis 7.425 2,2 % ------- ----- ---- Recruit 4.872 1,5 % ------- ----- ----

"Die Branche der Zeitarbeit bleibt höchst fragmentiert", sagte John Nurthen, Geschäftsführer für internationale Entwicklung bei Staffing Industry Analysts. "Über die ersten zehn Firmen auf der Liste hinaus verfügt kein Unternehmen über einen globalen Marktanteil, der die Marke von 1 % überschreitet. Auf unserer Liste des Jahres 2013 finden sich 17 neue Firmen und neun Firmen von der Liste des Jahres 2012 fielen dieses Jahr heraus."

Über Staffing Industry Analysts Staffing Industry Analysts ist die globale Beratungsgesellschaft zu Leih- und Zeitarbeitsverhältnissen. Das Unternehmen ist für seine unabhängigen und objektiven Erkenntnisse bekannt und seine firmeneigene Forschung, preisgekrönten Inhalte, Daten, Unterstützungstools, Publikationen und Managerkonferenzen bieten Entscheidungsträgern, die Zeitarbeiter bereitstellen oder beschäftigen, einen Vorteil im Wettbewerb. Neben der Zeit- und Leiharbeit deckt das Angebot von Staffing Industry Analysts auch andere Sektoren des Personalwesens ab. Das Unternehmen stellt über sein Programm "Certified Contingent Workforce Professional" (CCWP) eine Möglichkeit zur Akkreditierung bereit. Das in Mountain View (Kalifornien) ansässige Unternehmen wurde im Jahr 1989 gegründet, im Jahr 2008 von Crain Communications Inc. übernommen und unterhält Niederlassungen in London, England.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Ann Gargiulo, Marketing Communications Manager, Staffing

Industry Analysts, agargiulo @ staffingindustry.com, +1-650-390-6171