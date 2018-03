ÖH Uni Wien: Das Projekt Café Rosa ist abgeschlossen.

Mit kommendem Monat übernimmt Nachmieter das Lokal.

Wien (OTS) - Das Kapitel rund um das Café Rosa wurde auf der heutigen Sitzung der Universitätsvertretung an der Universität Wien zu einem Abschluss gebracht. Mit November übernimmt der Nachmieter das Lokal. "Wir haben lange nach einer Lösung im Sinne der Studierenden gesucht, diese haben wir jetzt gefunden", so das Vorsitz-Team der ÖH an der Universität Wien. Möglich wurde der Ausstieg aus dem zuvor zeitlich gebunden Vertrag durch das Finden eines Nachmieters: Sun Liwei, derzeit Koch im In-Lokal "On Market" am Naschmarkt will sich in dem Lokal selbstständig machen und wird dort ab November sein eigenes Restaurant aufmachen.

Auf der heutigen Sitzung der Universitätsvertretung an der Universität Wien wurde der Antrag aus dem Mietvertrag auszusteigen einstimmig beschlossen. "Ich bin froh, dass eine Lösung gefunden wurde", kommentiert Cathy Schneider vom Vorsitzteam der ÖH Uni Wien den Beschluss: "Wir werden uns jetzt mit vollem Einsatz auf die in dieser Exekutive vereinbarten Themenschwerpunkte und Projekte konzentrieren."

"Nach wie vor stehen wir hinter der Idee, möglichst diskriminierungs-und konsumzwangsfreie Räume zu ermöglichen. Projekte mit dieser Zielsetzung werden auch in Zukunft unser Gehör finden und unsere Unterstützung erfahren", stellt Lucia Grabetz klar. "Den kapitalistischen Normalzustand zu thematisieren und ihm etwas entgegen zu setzen ist und bleibt Ziel einer linken, emanzipatorischen ÖH", beschreibt Stephanie Marx ihr Politikverständnis.

