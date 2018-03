Organica Water: 1. Platz unter den führenden Cleantech-Firmen aus Europa und Israel in der diesjährigen Global Cleantech 100-Wertung

Wien (OTS) - Einmal jährlich erstellt die renommierte amerikanische Cleantech-Group ihre "Global Cleantech 100" Liste. Dazu wurde aus 5.864 Nennungen zunächst eine short list von 300 Firmen erarbeitet und diese dann von einem Panel von 90 Experten bewertet und gereiht. Das Endergebnis sind jene 100 Unternehmen aus 18 Ländern, denen die Experten den größten Markterfolg in den nächsten 5-10 Jahren zutrauen. Die ungarische Abwasser-technologiefirma Organica, ein Investment der GCP GAMMA CAPITAL PARTNERS, war heuer erstmals genannt und erzielte auf Anhieb den 1. Platz unter den 32 ausgezeichneten Unternehmen aus Europa und Israel.

In den letzten zwanzig Jahren hat Organica einen eigenständigen Weg im Bau von biologischen Abwasseranlagen eingeschlagen, um ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, die kommunale Abwasserbehandlung in einer kosten- und raumsparenden Weise umzusetzen. Der Organica "Food Chain Reactor" (FCR) verwendet einen reinigenden Biofilm, der auf Pflanzenwurzeln und Trägerfasern aus einer patentierten Faserkonstruktion aufgebaut wird und in einem geschlossenen, geruchsfreien Glashaus eingebaut ist. Die damit erzielten Lösungen ermöglichen im Vergleich zu Abwasseranlagen gleicher Leistung stark reduzierte Außenabmessungen und niedrigere Infrastruktur- und Betriebs-kosten und wirken auf den Betrachter wie ein kleiner botanischer Garten.

"Organica's einzigartige Lösungen für die biologische Abwasserbehandlung sind die Antwort auf die globalen Veränderungen in der Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur", sagte Ari Raivetz, CEO von Organica Water. "Wir erleben heute eine der größten Wanderungsbewegungen in der Menschheitsgeschichte. Im Jahr 2050 werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in städtischen Räumen leben. Mehr und mehr Abwasser wird auf immer kleinerem Raum anfallen, und die Kosten von Konzepten, diese Abwässer zu weit entfernten Behandlungsanlagen zu transportieren, werden untragbar. Organica's wirtschaftliche und nachhaltige Konstruktion, die auf einer mittlerweile vielfach bewährten Technologie aufbaut, ermöglicht weltweit Engineeringunternehmen und Anlagenerrichtern, kleinere Anlagen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbevölkerung zu errichten und dabei die negativen Wirkungen traditioneller Abwasseranlagen (zB Entwertung von Grundstücken in der näheren Umgebung, Anrainerproteste) zu vermeiden.

Es ist für uns eine außergewöhnliche Ehre, als die erstgereihte Cleantech-Firma aus Europa und Israel in der Cleantech 100-Liste genannt zu werden. Wir sehen darin auch ein Zeichen, dass die Zeit reif ist für eine neue Generation von Abwasserbehandlungsanlagen, und wir freuen uns weiter daran arbeiten zu können, dass die Organica -Technologie das Standard-Betriebssystem für alle kommunalen Abwasseranlagen des 21. Jahrhunderts wird."

Über Organica Water

Seit Gründung der Firma im Jahr 1998 als Planer und Errichter von Abwasseranlagen widmet sich Organica der Aufgabe, umweltfreundliche Abwasseranlagen für Gemeinden und Gewerbeimmobilien zu errichten. Das in jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstandene System des "Food Chain Reactor" nützt für die Abwasserreinigung einen Biofilm, der in einem festen Bett von Pflanzenwurzeln und Trägerfasern ruht. Die FCR-Systeme sind in Glashäusern eingebaut, die es ermöglichen, eine Abwasserkläranlage direkt im verbauten Gebiet ohne Geruchsbelästigung und ohne optische Beeinträchtigung des Stadtbildes zu realisieren. Errichtungs- und Betriebskosten sind hoch konkurrenzfähig, und die Möglichkeit der dezentralen, verursachernahen Errichtung reduziert die Infrastrukturinvestitionen und die Inanspruchnahme von Bodenfläche massiv.

Organica hat weltweit über 30 Anlagen erfolgreich realisiert, weitere 15 sind in Errichtung. Die Firma verfügt über Standorte in Budapest, Neu Dehli, Shanghai und Princeton.

Über Cleantech Group

Cleantech Group hilft ihren Kunden, nachhaltige Innovationen rascher im Markt bekannt zu machen und zu etablieren. Cleantech's i3-Plattform erlaubt ihren Abonnenten, Unternehmen und Trends in den Umweltindustrien mit Hilfe von unternehmenseigenen Daten in Echtzeit strategisch zu beobachten und zu evaluieren. Cleantech Forum-Veranstaltungen bringen führende Meinungsbildner und Innovatoren aus dem Bereich Umwelttechnik, Ökologie und Nachhaltigkeit zusammen. Der Beratungsarm von Cleantech Group verwendet die erarbeitete Expertise zur Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien für nachhaltiges Wachstum und Innovationskraft.

Über GCP gamma capital partners

GCP GAMMA CAPITAL PARTNERS (GCP) ist eine der aktivsten Wachstumsfinanzierungsgesellschaften in Österreich und dem deutschsprachigen Raum. 2002 gegründet, verwaltet bzw. berät GCP Investitionskapital von mehr als Euro90 Mio. in zwei Venture-Capital-Fonds sowie einem 2008 gestarteten Mezzanine-Fonds GMP Gamma MezzoPreneurs I und dem GCP-Fund-of-Funds GIC Gamma Invest Corporation AG.

GCP ist auf Eigenkapital- und eigenkapitalnahe Finanzierungen (Venture Capital und Mezzanine) von technologieorientierten und familiengeführten KMU-Wachstumsunternehmen spezialisiert. Zu den Investoren zählen führende österreichische Finanzinstitutionen sowie private Anleger, Unternehmer und namhafte Stiftungen.

