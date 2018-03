"2 Minuten 2 Millionen - die PULS 4 Start Up Show": Halbzeit des Crowdinvesting-Onlinevotings

Bisher sorgen 7000 abgegebene Stimmen für ein Kopf-an-Kopf-Rennen und alles ist noch offen!

Wien (OTS) - Die neue TV-Show "2 Minuten 2 Millionen - die PULS 4 Start-Up Show" startet am 25. November, aber schon jetzt kann das Publikum entscheiden, in welche Projekte die Zuseher investieren können. Das Voting von PULS 4 und der Crowdinvesting-Plattform CONDA ist erst in der Halbzeit angekommen, bisher liefern sich fünf von insgesamt neun Publikumsprojekten mit rund 7000 Stimmen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um vier Fixplätze in der Show.

In der neuen TV-Show auf dem größten österreichischen Privat-Sender PULS 4 erhalten Jung-Unternehmer die einmalige Möglichkeit vor einem Panel hochkarätiger Investoren ihre Geschäftsidee zu präsentieren. Insgesamt geht es um 2 Millionen Euro Kapital, einerseits wird mindestens eine Million Cash von den Business Angels und andererseits eine weitere Million Werbebudget auf den TV-Kanälen PULS 4, ProSieben Austria, SAT.1 Österreich, sixx Austria und kabel eins Austria vergeben.

Neben dem Investorenpanel können erstmals die Zuseher auf PULS 4 schon mit einem Einsatz von nur 10 Euro zu Investoren werden. In enger Zusammenarbeit mit CONDA (www.conda.at) werden seit 1. Oktober neun Publikumsprojekte auf puls4.com zur Auswahl gestellt. Bis 28.Oktober kann noch per Online-Voting abgestimmt werden, am 30.Oktober werden die vier beliebtesten Publikums-Start-up-Projekte im Rahmen des Pioneers Festival vorgestellt.

Inzwischen ist das Online-Voting bei der Halbzeit angelangt und bereits 7000 Stimmen wurden seit Beginn abgegeben. Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass nur rund 370 Stimmen die Plätze 1 "Ego Sport" (1401 Stimmen) von 5 "Tokencube" (1028 Stimmen) voneinander trennen. Derzeit befinden sich auf Platz 2 "Nixe Bier" (1178 Stimmen), Platz 3 Seniorpad (1149 Stimmen) und Platz 4 "Compuritas" (1059 Stimmen). Die Beteiligung hinsichtlich der Zahl der abgegebenen Stimmen sprechen für einen enormen Erfolg. An stimmenfrequentieren Tagen kletterte die Anzahl der Votes auf bis zu 1000 Stimmen, obwohl pro Tag jede Person nur einmal abstimmen darf.

Welche der Publikumsprojekte wird in der TV-Show "2 Minuten 2 Millionen - die PULS 4 Start-Up Show" vertreten sein? - Alles ist noch offen

Obwohl das Voting bereits die Halbzeit erreicht hat, wechseln die Platzierungen fast täglich. Im gesamten Votingverlauf gab es bislang bereits 5 unterschiedliche Tagessieger in 14 Tagen. Diese sprunghaften Ergebnisse beweisen, dass es sich hier um ein stark kompetitives Unternehmensfeld handelt. Alle Projekte haben es bisher geschafft eine große Community mit Unterstützern und Fans zu mobilisieren.

Bis Mittwoch, den 28.Oktober kann noch für die neun Publikumsprojekte abgestimmt werden, denn es steht noch nichts fest. Die vier Gewinner werden es in die Show "2 Minuten 2 Millionen-die PULS 4 Start-Up Show" und ins Publikums-Crowdinvesting von CONDA schaffen.

