Seitenblicke Magazin Exklusiv: Oliver Pocher regt die heimischen Kabarettstars auf

Wien (OTS) - Ausgerechnet ein Deutscher, nämlich Oliver Pocher, soll den heimischen Nachwuchs in der ORF-Show "Die große Comedy Chance" ab Jänner beurteilen. Das wirbelt Staub in der heimischen Kabarettszene auf, denn ob er der passende Juror für den österreichischen Schmäh ist, stellen arrivierte Stars wie Michael Niavarani ("War er nicht das Beiwagerl von Harald Schmidt?") und Thomas Stipsits in Frage. Wie Niavarani und Stipsits Pocher jetzt schon beurteilen, lesen Sie morgen im "Seitenblicke Magazin".

