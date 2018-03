CD-Neuerscheinung: "whatever shall be"

Karlheinz Essl und Isabel Ettenauer präsentieren ihre neue CD im Haus der Musik

Klosterneuburg/Wien (OTS) - Nach langjähriger Zusammenarbeit des Komponisten Karlheinz Essl und der Pianistin Isabel Ettenauer stellen sie nun ihr brandneues Album "whatever shall be" am 20. Oktober 2013 um 18 Uhr im Haus der Musik vor.

Die Wege von Isabel Ettenauer und Karlheinz Essl kreuzten sich erstmals im Frühjahr 2001, als die Pianistin begann, auf Spielzeugklavieren zu konzertieren. Dabei war nicht absehbar, dass Essls Werke ein Jahrzehnt später ein essentieller Bestandteil ihres Repertoires sein würden.

Im Laufe der Jahre hat Karlheinz Essl eine Vielzahl von Kompositionen für die Toy Piano-Virtuosin geschrieben, die inzwischen eine Expertin für Essls Werke geworden ist und diese weltweit aufführt.

Das Album "whatever shall be" ist eine Gemeinschaftsproduktion der beiden Musiker und erschien in Ettenauers eigenem Label "edition eirelav".

CD-Präsentation "whatever shall be"



Datum: 20.10.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Haus der Musik

Seilerstätte 30, 1010 Wien



