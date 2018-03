WGKK informiert und berät beim 12. Osteoporose-Tag im Wiener Rathaus

Die Veranstaltung findet am 17. Oktober bei freiem Eintritt von 10.00 bis 18.00 Uhr statt

Wien (OTS) - Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) ist auch heuer wieder beim Wiener Osteoporose-Tag dabei. Expertinnen und Experten der Gesundheitszentren und des Hanusch-Krankenhauses stehen dabei für alle Fragen zur "Knochenbruch-Krankheit" zur Verfügung. Die Veranstaltung findet morgen, 17. Oktober 2013, bei freiem Eintritt zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr im Wiener Rathaus statt.

Neben den Beratungen - unter anderem durch eine Diätologin - gibt es auch zwei Fachvorträge von Ärztinnen und Ärzten des Hanusch-Krankenhauses der WGKK: Um 12.00 Uhr spricht Dr.in Pia Plasenzotti über das Thema "Geht Rheuma an die Knochen?", Univ.-Doz. Dr. Peter Mikosch informiert um 14.40 Uhr über "Überfunktion der Schilddrüse - Gefahr für den Knochen?". Weiters stehen Primar Dr. Johann Hitzelhammer um 13.00 Uhr und Univ.-Doz. Dr. Mikosch um 17.40 Uhr bei den Osteoporose-Fragenstunden zur Verfügung.

Zusätzlich bietet Prim. Dr. Hitzelhammer von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr eine Rheuma-Sprechstunde an.

Knochendichte-Messung in WGKK-Einrichtungen

Osteoporose ist weit verbreitet und führt bei vielen Betroffenen zu typischen Folgen wie Brüche am Oberschenkelhals, Unterarm und an den Wirbelkörpern. Die Anlage zu Osteoporose hat man zu 70 Prozent in seinen Genen. Die restlichen 30 Prozent können allerdings positiv beeinflusst werden: durch ausgewogene, kalziumreiche Ernährung und einen ausreichenden Vitamin-D-Status sowie täglich zumindest 30 Minuten Aufenthalt im Freien. Auch regelmäßige Bewegung vom Kindesalter an und das Vermeiden von Nikotin und zu viel Alkohol können vorbeugend wirken.

Um festzustellen, wie es um die Knochenfestigkeit steht, kann eine Knochendichte-Messung durchgeführt werden. Das WGKK-Gesundheitszentrum Wien-Mariahilf und das Hanusch-Krankenhaus bieten diese Untersuchung an. Aber auch in den anderen Gesundheitszentren der WGKK bestehen Möglichkeiten, sich über die Behandlung von Osteoporose zu informieren. Neben einer ausführlichen ärztlichen Beratung, gibt es hier Schulungen für Patientinnen und Patienten über die vielseitigen Aspekte der Behandlung und Ernährung sowie medizinisch wirksame Trainings.

Broschüre über richtige Ernährung bei Osteoporose

Wer am 17. Oktober keine Zeit für die Veranstaltung hat, kann sich auch auf der Website der WGKK über Osteoporose informieren. In einer elektronischen Broschüre (Flipbook) werden die wichtigsten Fragen zu diesem Thema behandelt - dazu zählen etwa: Wer zählt zur Risikogruppe? Wie decke ich den Kalziumbedarf? Wie entsteht Osteoporose?

Das Flipbook ist hier zu finden: www.wgkk.at - Service - Flipbooks - Osteoporose - Knochengesunde Ernährung und Bewegung

Die Broschüre gibt es auch in gedruckter Form. Sie kann unter der Telefonnummer +43 1 601 22 - 2119 oder per E-Mail (office.oea @ wgkk.at) bestellt werden.

Kontaktadressen:

Die Gesundheitszentren der WGKK:

Wien-Mitte, 3., Strohgasse 28

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07.00 bis 14.30 Uhr

Telefon: +43 1 601 22-40300

Wien-Mariahilf, 6., Mariahilferstraße 85-87

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07.00 bis 14.30 Uhr

Telefon: +43 1 601 22-40600

Wien-Süd, 10., Wienerbergstraße 13

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 07.00 Uhr bis 14.15 Uhr Freitag von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon: +43 1 601 22-1722

Wien-Nord, 21., Karl-Aschenbrenner-Gasse 3

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07.00 bis 14.30 Uhr

Telefon: +43 1 601 22-40200

Hanusch-Krankenhaus:

14., Heinrich-Collin-Straße 30

Telefon: +43 1 910 21-0

