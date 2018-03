FPÖ-Leyroutz Skandalöses Abstimmungsverhalten von SPÖ, ÖVP und Grünen im Seen-U-Ausschuss!

Faktenlage gegen SPÖ-Schaunig wegen falscher Zeugenaussage wird immer erdrückender

Klagenfurt (OTS) - Die neue Regierungskoalition von SPÖ, ÖVP und Grüne haben in der heutigen Sitzung des Seen-Untersuchungsausschusses in trauter Einigkeit den freiheitlichen Antrag, gemeinsam eine Strafanzeige gegen LHStv. Gabriele Schaunig-Kandut wegen falscher Zeugenaussage zu erstatten, abgelehnt, teilt heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, mit. "Dieses skandalöse Abstimmungsverhalten wiegt umso schwerer, da wir weiteres Beweismaterial vorgelegt haben und die Faktenlage gegen SPÖ-Schaunig immer erdrückender wird", so Leyroutz, für den diese Vorgangsweise in das Bild, das besonders die Grüne Vorsitzende des U-Ausschusses, Barbara Lesjakt, bisher geboten habe, passt.

Bekanntlich hat Schaunig vor dem U-Ausschuss bestritten, in die Verhandlungen rund um die Finanzierung des See-Kaufes bereits vor der Regierungssitzung vom 20.11.2007 eingebunden gewesen zu sein. Heute haben die Freiheitlichen als weiteren Beweis Auszüge des Terminplanes des verstorbenen LH. Jörg Haider vorgelegt, aus denen eindeutig hervorgeht, dass Schaunig mit LH Haider bereits am 9. November 2007 sowie am 16. November 2007 über den Seenverkauf verhandelt hat. Für diese Verhandlungen wurden jeweils mehrere Stunden einberaumt, was wohl auf intensivste Beratungen schließen lässt.

"Das Belastungskonvolut wird also immer länger", konstatiert Leyroutz und führt die bereits eingereichten Beweise in Erinnerung: Ein E-Mail des Aucon-Vorstandes, aus dem hervorgeht, den damaligen Kärntner ÖGB-Chef Unterrieder sowie Schaunig über das Verhandlungsergebnis sofort zu informieren, mehrere verschiedene Entwürfe zum beschlossenen Regierungssitzungsakt sowie die Aussagen vom Chef der Finanzabteilung des Landes Kärnten, Dr. Felsner und Ex-Landesrat Dobernig, die unisono darauf aufmerksam machten, dass Schaunig in die Verhandlungen mit eingebunden war.

"ÖVP und Grüne stellen sich in koalitionärer Treue zwar schützend vor Schaunig, es werde dieser jedoch nichts nützen, denn das Lügengebäude lässt sich nicht mehr länger aufrecht halten", so Leyroutz, der darauf verweist, dass nun die Freiheitlichen gegen Schaunig die notwendigen rechtlichen Schritte einleiten werden. "Schnell haben die Grünen ihren selbsternannten Nimbus der Aufdeckerpartei verloren und sich als willfährige Trittbrettfahrer geoutet", schließt Leyroutz.

