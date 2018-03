"Am Schauplatz" am 17. Oktober: "Schlank wird alles gut"

Wien (OTS) - Eine junge Frau, die sich nach allen möglichen Diäten dazu entschließt, eine Magenoperation machen zu lassen, um endlich Gewicht zu verlieren. Jugendliche, die den halben Sommer in einem Diätcamp verbringen. Und eine Frau, die vierzig Kilo abgenommen hat und davon überzeugt ist, dass man einen geradezu eisernen Willen braucht, um in Sachen Gewicht nicht wieder auf die schiefe Bahn zu kommen. Für die "Am Schauplatz"-Reportage "Schlank wird alles gut" -zu sehen am Donnerstag, dem 17. Oktober 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 -hat Nina Horowitz Menschen begleitet, die sich dem Kampf mit ihrem Gewicht gestellt haben. Immer mit der großen Hoffnung von "Schlank wird alles gut".

Bei Ferdinand Peiritsch, seiner Frau Martina und der gemeinsamen Tochter Petra liegt das Problem mit den überschüssigen Kilos quasi in der Familie. Sie haben unzählige Diäten probiert. "Bei einer musste ich jeden Tag neun hart gekochte Eier gegessen", erinnert sich Vater Peiritsch. Abgenommen hat er nicht, dafür graust ihm bis heute vor harten Eiern. Schon sein ganzes Leben kämpft der Chauffeur aus Niederösterreich mit seinem Gewicht: "Weil ich immer Angst gehabt habe, dass ich zu wenig bekomme, hab ich schon immer zu viel gegessen." Das Ergebnis waren 165 Kilo und die Diagnose Fettsucht. Vor sechs Jahren entschloss sich Herr Peiritsch zu einem Magen-Bypass. Seine Frau Martina tat es ihm gleich. Und nun will sich auch Petra, die dreißigjährige Tochter der beiden, den Magen verkleinern lassen.

Fast jeder zweite erwachsene Österreicher gilt laut der Statistik Austria inzwischen als übergewichtig. Und auch unter den Jungen steigt die Anzahl der Betroffenen ständig. Der Gymnasiast Raphael Moser war in den Sommerferien drei Wochen in einem speziellen Diätcamp für Jugendliche. Dort wollte er seinen inneren Schweinehund besiegen und fünf Kilo verlieren. Alles überhaupt kein Problem, wäre da nicht dieser Automat gewesen, prall gefüllt mit Schokoriegeln.

Ihre harten Diät-Zeiten hat Ursula Kasbauer aus Raab im Innviertel schon hinter sich. Von hundertzehn Kilo hat die Hundezüchterin ihr Gewicht auf siebzig Kilo reduziert. Um dieses Gewicht zu halten, braucht es aber eine unglaubliche Willenskraft, findet Frau Kasbauer:

"Es ist ein täglicher Kampf."

