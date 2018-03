ERGO mit neuer Gewerbeversicherung

Spezialpakete für Kleinunternehmer in Handel, Büro und Gastronomie

Wien (OTS) - Ab sofort bietet die ERGO Versicherung eine verbesserte Gewerbeversicherung speziell für die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen an. Es wurden zusätzliche Bereiche bei der Absicherung mit eingeschlossen und die Versicherungssummen erhöht. Im optional wählbaren Baustein "erweiterte Gefahren" kann beispielsweise der Versicherungsschutz für Naturkatastrophen auf bis zu 200.000 Euro angehoben werden.

Paketlösungen für Büro, Handel und Gastronomie

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen bieten sich einfache Paketlösungen an, bei denen die relevantesten Gefahren abgedeckt sind. Diese bietet die ERGO Versicherung jetzt speziell für Bürobetriebe, Gastronomie und Handel an. Der Versicherungsschutz umfasst eine Versicherungssumme bis 200.000 Euro für den Betriebsinhalt. Die Leistungen Feuer-, Betriebsunterbrechung-, Glas-, Sturm-, Leitungswasser-, Einbruchdiebstahl/Beraubung- und Betriebshaftpflichtversicherung sind fix inkludiert. "Die ERGO Versicherung möchte künftig stärker den Schwerpunkt auf kleine und mittelständische Unternehmen legen, da dort großes Wachstumspotenzial vorhanden ist", erklärt Dr. Johannes Hajek, Vorstandsmitglied der ERGO Versicherung AG.

Individuelle Lösungen

Die "Gewerbeversicherung Basis" bietet eine Grundabsicherung für Betriebsgebäude und dessen Inhalt. "Da jedes Unternehmen eigene Bedürfnisse hat, haben wir besonderes Augenmerk auf die optional abzusichernden Risiken gelegt", so Dr. Johannes Hajek. Die "Gewerbeversicherung Plus" bietet zum Beispiel eine Kühlgutversicherung für Handel und Gastronomie an. Zudem gibt es spezielle Neuerungen für einzelne Branchen. Beispielsweise ist die Gastgarteneinrichtung von Gastronomen bis 5.000 Euro gegen Diebstahl abgesichert.

Zusätzlich kann im Rahmen der "Gewerbeversicherung Plus" der Baustein "erweiterte Gefahren" mit eingeschlossen werden. Hierfür stehen mit 50.000, 100.000, 150.000 und 200.000 Euro vier Versicherungssummen zur Wahl. So kann beispielsweise der Versicherungsschutz für Naturkatastrophen über diese Option auf bis zu 200.000 Euro angehoben werden. Der Selbstbehalt beträgt 5.000 Euro. "Unser adaptiertes Angebot richtet sich an die Gewerbekunden unserer beiden Hauptvertriebspartner Bank Austria und Volksbanken ebenso wie an die Makler. Ganz besonders intensivieren wir unsere Zusammenarbeit mit den Versicherungsmaklern, die bereits jetzt zu sehr wichtigen Vertriebspartnern im Neugeschäft von Schaden-/Unfallversicherungen geworden sind", betont Dr. Johannes Hajek.

Erhöhung der Versicherungssummen

Die Versicherungssummen wurden in fast allen Bereichen erhöht, in einigen sogar verdoppelt. Damit erfolgte eine Angleichung an die veränderten Marktbedingungen. So wurde im Rahmen der Feuerversicherung die Übernahme der Aufräumarbeiten von 150.000 Euro in der Basis-Absicherung auf 300.000 Euro erhöht. Neu im Produkt enthalten ist ein Beratungs-Rechtsschutz der D.A.S. und der optionale Zusatzbaustein "Elementar-Rechtsschutz Gewerbe". Ebenfalls neu inkludiert ist die kostenlose Unwetterwarnung durch UBIMET.

Ein druckfähiges Foto von Dr. Johannes Hajek ist abrufbar unter:

http://www.ots.at/redirect/ergo_hajek

Über die ERGO Versicherung AG

Die ERGO Versicherung Österreich ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG. Im Rahmen der strategischen Kooperation mit den Partnern UniCredit /Bank Austria, Volksbanken und über andere Vertriebswege wird ein bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens- und Schaden-/Unfallversicherungen für den privaten und betrieblichen Bereich angeboten. Die ERGO Versicherung gehört zu den zehn größten Versicherungsgesellschaften Österreichs. Die ERGO Austria International AG in Wien ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Versicherungsgruppe AG mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Infos unter www.ergo-austria.at bzw. www.ergo-austria.com.

Rückfragen & Kontakt:

ERGO Austria International AG

Wolfgang Haas, MSc

Pressesprecher

Tel.: +43 1 27444/3700

wolfgang.haas @ ergo-austria.at

www.ergo-austria.com