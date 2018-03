AK Analyse zur Handy-Nutzung: Kostenersparnis möglich!

Analyse der Mobilfunktarife zwischen 2010 und 2013 zeigt: Deutliche Preissen-kung, wenn untersuchte Nutzergruppen den für sie günstigsten Tarif haben

Wien (OTS) - Handy-Telefonieren und Surfen wurde in den vergangenen drei Jahren durch-schnittlich um 36 bis knapp 70 Prozent günstiger -dabei müssen Durchschnitts- und Vieltelefonierer den für sie jeweils günstigsten Tarif nutzen. Wer einen Vertragstarif hat und mehr SMS oder Gesprächsminuten verbraucht, als pauschal vereinbart, muss jetzt für den Mehrverbrauch deutlich mehr zahlen als noch vor drei Jahren. Das zeigt eine AK Analyse der Handypreise von 2010 bis 2013.

Die AK hat Mobilfunkangebote bei A1, T-Mobile, Drei (Orange), Tele.Ring, Bob und Yesss zwischen 2010 bis 2013 analysiert und vier typische Nutzer unter die Lupe genommen: Durchschnittliche HandykundInnen (140 Gesprächsminuten, 50 SMS und 600 Megabyte pro Monat) und Intensivnutzer (1000 Gesprächsminuten, 1000 SMS und 1000 Megabyte pro Monat) jeweils einmal mit und einmal ohne Datentransfer.

"Die Preise sanken im Beobachtungszeitraum durchschnittlich über alle Anbieter gerechnet zwischen 36 und knapp 70 Prozent - aber, nur wenn der für die untersuch-ten Nutzertypen jeweils günstigste Tarif verwendet wird", sagt AK Konsumentenschüt-zerin Daniela Zimmer. Der Grund: mehr Freieinheiten in Paketangeboten. Die günstigsten Tarife 2013 sind meist "SIM-only"-Tarife, bei denen man in der Regel keine vergünstigten Handys erhält. In Einzelfällen gab es allerdings keine Preisvorteile.

Im Detail zeigt sich: Die Kosten für den Mehrverbrauch bei den Vertragstarifen sind deutlich gestiegen - von 10 bis 25 Cent auf 29 bis 35 Cent pro Minute - außer bei Bob und Yesss. "Eine Anhebung von beispielsweise 25 auf 35 Cent pro Minute bedeutet immerhin eine Verteuerung um 40 Prozent", betont Zimmer.

Durch die eingeführten jährlich wiederkehrenden Servicekosten bei den Vertragstari-fen von A1, T-Mobile, Drei und Tele.Ring von rund 20 Euro stiegen auch umgerechnet aufs Monat die Fixkosten um 1,67 Euro. Bei einer Grundgebühr von zum Beispiel zehn Euro stieg diese dadurch indirekt um satte 17 Prozent.

Seit Juli 2012 gibt es bei A1, T-Mobile und Drei tendenziell mehr Vertragstarifange-bote mit höheren Grundgebühren und weniger Angebote mit geringeren Grundgebühren. "Auf den Durchschnittsnutzer wirken sich die Änderungen meist nicht nachteilig aus", resümiert Zimmer. "es gibt noch Vertragstarife für Einsteiger mit null (Bob, Yesss) bis 16,90 Euro (A1) pro Monat, auch mit mehr Freieinheiten als früher."

2010 gab es nur wenige Tarife mit integrierten Datenpaketen. Jetzt sind sie die Re-gel und nicht mehr die Ausnahme. Die Mehrkosten bei Datenüberschreitung fielen weitgehend weg. Nun erfolgt eine Beschränkung meist über eine Drosselung der Bandbreiten. Mit dem AK Handy-Tarifrechner finden Sie im Internet unter han-dy.arbeiterkammer.at/tarifrechner den günstigsten Tarif.

SERVICE: Die AK Analyse finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

