VP-Juraczka ad Häupl: Gewinnt Vernunft über "lächerliche" Ideologie?

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass der massive Druck der Bevölkerung und die konstruktiven Vorschläge der ÖVP dazu geführt haben, dass von Seiten des Herrn Bürgermeister nun endlich klare Worte kommen", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion auf die heutigen Aussagen von Bürgermeister Michael Häupl.

"Für uns war immer klar, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Thematik Mariahilfer Straße das letzte Wort haben müssen und an einer Befragung der Anrainerinnen und Anrainer, ob sie eine echte Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße wollen oder nicht, kein Weg vorbeiführt. Warum nun diese erst im Frühjahr stattfinden soll, ist hinterfragenswert, doch besser spät als nie. Es ist aber bezeichnend für den Zustand der rot-grünen Koalition, dass nun der Bürgermeister selbst die Agenden der glücklosen Maria Vassilakou, nicht nur als Verkehrs- sondern nun auch als Bürgerbeteiligungsstadtrat selbst in die Hand nehmen muss. Wichtig ist nun, die massiven Probleme bei den Querungen, dem Radverkehr und der Linienführung des 13A so rasch wie möglich zu lösen, um dann endlich ein funktionierendes Modell zur Abstimmung zu bringen",so Juraczka weiter.

"Dass der Bürgermeister nun dem Vorhaben das Radwegenetz durchgängig grün einzufärben endgültig eine Absage erteilt, ist ein wichtiger Sieg der individuellen Vernunft Häupls über die übliche rot-grüne Koalitionsräson. Dass Ideologie in der Verkehrsorganisation lächerlich ist, so wie es Häupl formuliert, sollte eigentlich ein Grundkonsens sein", so Juraczka weiter.

"Die heutigen Ankündigungen machen Hoffnung, allerdings ist Häupl in der Vergangenheit schon mehrfach in Richtung des grünen Koalitionspartners umgefallen", so Juraczka abschließend.

