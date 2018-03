Falter: Systematischer Mädchenhandel in syrischen Flüchtlingslagern

Wien (OTS) - Wie die Wiener Wochenzeitung Falter in ihrer morgen Mittwoch erscheinenden Ausgabe berichtet, erhebt der SPÖ-Politiker Stefan Schennach massive Vorwürfe gegen die vom UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR verwalteten syrischen Flüchtlingslager in Jordanien. Im Lager Al Zaatari in der jordanischen Wüste, das Schennach in seiner Funktion als einer der Vorsitzenden der Union für das Mittelmeer besucht hatte, werden vor den Augen der internationalen Organisationen Frauen massenhaft vergewaltigt. "Dieses Lager ist ein einziger Frauen- und Mädchensupermarkt", sagt Schennach. "Dort werden Mädchen ab zehn Jahren verheiratet." Täglich würden Flüchtlingsfrauen vom Lager in die Bordelle der umliegenden Städte geführt.

Der SPÖ-Bundesrat fordert im Gespräch mit dem Falter die EU auf, ein eigenes Flüchtlingslager für junge Frauen und junge Mädchen zu errichten, um diese so vor sexueller Gewalt zu schützen. "Österreich könnte dafür seine aus Syrien abgezogenen Truppen zur Verfügung stellen", sagt Schennach.

