FP-Krauss: Salafisten-Zentrum in der Josefstadt endlich schließen!

Hassprediger gehen ein und aus und verbreiten ungestört ihr brandgefährliches Gedankengut

Wien (OTS/fpd) - "Bezirksvorsteherin, Bürgermeister, Innenministerin - sie alle wissen über die Gefahr, die vom Salafisten-Zentrum am Hernalser Gürtel 2 ausgeht, Bescheid, lassen den Hasspredigern aber freie Hand", ärgert sich Maximilian Krauss, FPÖ-Obmann der Josefstadt, "sogar Mohammed M., der wegen Mitgliedschaft in einer Terror-Organisation vier Jahre lang hinter Gittern gesessen ist, soll dort seine extremistischen Thesen zum Besten gegeben, Geld gesammelt und Gotteskrieger angeworben haben. Mehrere der insgesamt mindestens 50 österreichischen Dschihadisten, die derzeit in Syrien kämpfen, haben vor ihrem Marschbefehl dort verkehrt. Trotzdem ist offenbar niemand bereit, die Josefstädter zu schützen und dieses potenzielle Terror-Nest dichtzumachen."

Dabei gebe es genug Möglichkeiten, einzuschreiten. "Unser Verfassungsschutz hat ausreichend Informationen über die illegalen Aktivitäten dort gesammelt. Innenministerin Mikl-Leitner muss nur grünes Licht geben und die Polizei hebt das Salafisten-Zentrum aus", so Krauss. Auch der Magistrat könnte dem Spuk ein Ende setzen -einfach dadurch, dass er gesetzliche Regelungen umsetzt: "Die Kellerräume sind nur als Lager gewidmet, dienen aber den Islamisten als Veranstaltungshalle, Gebetsstätte, Lokal und Hotel. Was bei jedem eigenen Bürger zu Recht sofort unterbunden würde, wird potenziellen Terroristen erlaubt. Das ist unverantwortlich!"

Krauss nimmt ÖVP-Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert in die Pflicht: "Anstatt laufend auf Kosten der Bürger bunte Postwurfsendungen anfertigen zu lassen, aus denen sie dann herauslachen darf, sollte sie ihrer Selbstverliebtheit abschwören und sich endlich um die Sicherheit der Josefstädter kümmern. Sie wird nicht für gutes Aussehen bezahlt, sondern fürs Arbeiten. Mickel-Göttfert muss bei ihrer Parteifreundin, der Innenministerin, jeden Tag auf der Matte stehen bis diese das Nest räumen lässt!" (Schluss)

