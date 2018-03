Open House 2013 - Tag der offenen Tür an der Angewandten

Donnerstag, 24. Oktober 2013, 10-18 Uhr

Wien (OTS) - Das Open House 2013 bietet einen umfassenden Einblick in alle Ateliers, Werkstätten, Labors und Studios der Angewandten. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bei Lehrenden und Studierenden über die Universität und ihre Studienrichtungen Architektur, Art & Science, Industrial Design, Bildende Kunst, Bühnengestaltung, Design, Konservierung & Restaurierung, Mediengestaltung, Kunstpädagogik, Sprachkunst, TransArts und Social Design sowie über die Zulassungsbedingungen zu diesen Studien zu informieren.

Die Abteilungen stellen sich mit Projektpräsentationen, Ausstellungen, Filmen und Buchpräsentationen vor. Die Einzelveranstaltungen finden im Hauptgebäude, Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien sowie in den Exposituren statt. Die Werkstätten der Abteilungen des Instituts für Kunst und Technologie sind für die BesucherInnen ebenfalls zugänglich.

Die Universitätsbibliothek informiert und verkauft Bücher, auch Archiv und Kunstsammlung einschließlich der Kostüm- und Modesammlung haben ihre Pforten für BesucherInnen geöffnet.

Ein Shuttlebus fährt vom Hauptgebäude zu den Exposituren, die etwas weiter weg gelegen sind, und retour. Informationen zu Führungen und zum Shuttlebus sind am Infotisch in der Aula des Hauptgebäudes sowie am Infotisch des Instituts für Bildende und Mediale Kunst im Lichthof B im Altbau des Hauptgebäudes erhältlich.

Abfahrt Shuttlebus zu den Exposituren: Stündlich: 10:30-17 Uhr Sammelpunkt: Infotisch, Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien

Ausgewählte Programmpunkte

Mit Landschaftskunst bietet die Angewandte einen neuen Studienzweig des Studiums Bildende Kunst am Institut für Bildende und Mediale Kunst an. Beim Open House werden in den Räumlichkeiten des neu konzipierten Studios das Studienprogramm und die leitenden internationalen GastprofessorInnen (Tony Heywood, Markus Jatsch, Tim Richardson und Martha Schwartz) anhand von Filmen und Interviews vorgestellt.

In der Abteilung Industrial Design 2 können die BesucherInnen hautnah miterleben, wie Fiona Raby, leitende Universitätsprofessorin der Abteilung, den Studierenden Feedback zu ihren Kurzpräsentationen (Pecha-Kucha-Vorträge) zum Thema Mobilität gibt.

Im Lichthof B sind Erstinformationen über das in Planung befindliche Studio Kunststoffverarbeitung experimentelles Textildesign, welches von Michael P. Schultes geleitet werden wird, erhältlich. Es wird die Abteilung Textil - Freie angewandte und experimentelle Gestaltung (Leitung: Barbara Putz-Plecko) am Institut für Kunstpädagogik bereichern. Außerdem wird am Lehramtsstudium interessierten BesucherInnen angeboten, ihre Mappen zu besprechen.

Ein Ausstellungsprojekt im öffentlichen Raum, das im Rahmen eines Ideenwettbewerbs in Kooperation mit den Wiener Linien stattfand, zeigt die von Brigitte Kowanz geleitete Abteilung Transmediale Kunst - die Studierenden erarbeiteten künstlerische Konzepte für die Gestaltung der U1-Station Schwedenplatz. Auch ist die Dokumentation eines Performance-Abends der Lehrveranstaltung "Hot Performances" (Leitung: Peter Kozek) aus dem vergangenen Sommersemester zu sehen.

Unter dem Motto "Open Studios" präsentieren sich die Malerei-Klassen am Tag der offenen Tür. In den Abteilungen Malerei und Animationsfilm (Leitung: Judith Eisler) und Malerei (Leitung:

Emma Rendl Denk) stehen Studierende in ihrer Arbeitssituation an der Staffelei den BesucherInnen für Gespräche zur Verfügung. Im Animationsfilm-Studio werden außerdem Filme gezeigt.

Die von Elisabeth Frottier geleitete Kostüm- und Modesammlung präsentiert als Besonderheit beim Open House Kleidungsstücke aus Indien und der Sammlung Mileva Roller (1886 - 1949).

Ausführliches Programm: www.dieangewandte.at

