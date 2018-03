VP-Hefelle ad Praterstern: Kleine Schritte helfen nichts

Horas kleine Beruhigungspillen werden Situation nicht verbessern

Wien (OTS) - Wenig überzeugt ist VP-Bezirksrat und ÖAAB-Bezirksbmann Paul Hefelle von den Vorschlägen des Leopoldstädter Bezirksvorstehers zum Praterstern.

"Ein Verbot des Alkoholverkaufs ab 19 Uhr ist maximal eine nette Beruhigungspille für die Medien, wird aber an den unhaltbaren Zuständen nichts ändern", so Hefelle.

"Im Juni hat sich die rot-grüne Mehrheit in der Sozialkommission gegen ein Alkoholverbot ausgesprochen und eine wahre Armada an Experten aufgeboten, um darzustellen, dass alles gar nicht so schlimm ist", berichtet der VP-Bezirksrat weiter und erinnert daran, dass die ÖVP schon damals Schönfärberei vermutet hat.

"Leider sehen wir uns in dieser Ansicht bestätigt: Auf dem Praterstern nächtigen täglich mehrere Menschen, man trifft bereits um 7 Uhr früh schwer Alkoholisierte und nahezu täglich kommt es zu Polizeieinsätzen. Mit der Klein-klein-Politik des Herrn Bezirksvorstehers wird man hier nicht das Auslangen finden", so Hefelle.

"Wir fordern seit geraumer Zeit ein Alkoholverbot, lassen uns aber gerne von alternativen Lösungsvorschlägen überzeugen. Ein Alkoholverkaufsverbot ab 19 Uhr zählt aber sicher nicht dazu", so der VP-Bezirksrat abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB Wien

Philip Steffel

Tel.: 0664/8383 248

philip.steffel @ wien.oevp.at