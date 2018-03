FP-Mahdalik: U 5 bitte erst planen, wenn Vassilakou Geschichte ist

Verkehrspolitische Schwachmatikerin keinesfalls einbinden

Wien (OTS) - Die Bereitschaft der Wiener Linien, die langjährige FPÖ-Forderung nach dem Bau der U 5 endlich aufzugreifen, ist natürlich zu begrüßen. Aber Obacht: Verkehrsstadträtin Vassilakou wäre bei diesem Projekt zwar nicht direkt zuständig, würde jedoch sicher ihren Senf dazugeben. Wer jedoch schon an einer FUZO glorios scheitert, darf nicht einmal in die Nähe von Planungen für eine neue U-Bahntrassen gelassen werden. "Die Vorarbeiten für dieses wichtige Vorhaben sollten daher erst gestartet werden, wenn Maria Vassilakou 2015 abgewählt und als ex aequo mit SPÖ-Stadthallenbadstadtrat Christian Oxonitsch erfolglosestes Wiener Stadtregierungsmitglied der letzten 100 Jahre endlich Geschichte ist", meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. (Schluss)vor/ha/ng

