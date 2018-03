Ice Age Live!-Star auf Wien-Wochenende

Treffen mit Fans, Top-Tennisspielern und Otto

Wien (OTS) - Faultier Sid, der Star aus Ice Age Live!, konnte seine Proben für wenige Tage unterbrechen und verbrachte ein spannendes Wochenende in Wien.

Bei einem Medientermin stand er Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, Rede und Antwort und bestätigte, dass er und die ganze Eiszeit-Herde schon ganz, ganz fleißig üben. "Jaaa, mit meiner ersten eigenen Live-Show ist endlich ein Traum wahr geworden. Echte Ice Age-Fans, auch die Kleinsten, müssen dabei sein. Ich werde alles geben - Eislaufen, Tanzen und Singen! - Ich freue mich schon riiiesig auf meine Auftritte in der Wiener Stadthalle!", so Sid.

Am Samstag unterstützte das berühmteste Faultier weltweit die Auslosung für die Erste Bank Open, Österreichs größtem ATP-Tennisturnier, die von 14. bis 20. Oktober in der Wiener Stadthalle stattfinden.

Am Nachmittag besuchte Sid eine vier Meter lange Ice Age Live!-Eiswand, die die "Eismänner" extra für ihn gestaltet hatten und die viele große und kleine Menschen an diesem sonnigen Tag in Wien erfreute. Die darin eingefrorenen Ice Age Live!-Spielefiguren fanden großen Anklang.

Höhepunkt und große Überraschung für Sid war dann am Sonntag ein Treffen mit seinem besten Freund Otto, der sehr stolz auf Sid ist, denn er gibt immer so eine gute Figur ab. Otto leiht Sid in Ice Age Live! seine prominente Stimme.

Das nächste Mal nach Wien kommt Sid mit seinen Freunden und der gesamt Eiszeit-Herde, wenn es von 8. bis 19. Jänner in der Wiener Stadthalle heißt: ICE AGE LIVE! - EIN MAMMUTIGES ABENTEUER.

Pressedownload: http://www.stadthalle.com/mediaroom-event/6946

ICE AGE LIVE! - EIN MAMMUTIGES ABENTEUER

8. bis 19. Jänner 2014 in der Wiener Stadthalle

Kartenpreise von 25,- bis 59,-, Kinder bis 15 Jahre: 12,50 bis 29,50, Ermäßigung für Senioren ab 65 Jahre, Schoßkarten für Kinder bis 6 Jahre: 6,-, Rollstuhlbenutzer & Begleiter 20,- bis 25,-

Vorverkauf an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/7999979, www.wien-ticket.at, 01/58885, sowie www.ticketonline.at und www.oeticket.com - Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien! Karten für Rollstuhlbenutzer und Begleitkarten sowie Schoßkarten für Kinder bis 6 Jahre nur an den Kassen der Wiener Stadthalle und unter der Nummer 01-98100-480 oder 200 DW, sowie per mail unter service @ stadthalle.com.

