praktikum.landjugend.at: Die Landjugend startet mit internationalen Praktika durch

Neue Bewerbungsplattform mit allen Informationen und Formularen

Wien (OTS) - Die Landjugend Österreich ermöglicht Jugendlichen ein Praktikum auf landwirtschaftlichen Betrieben weltweit. Die neue Bewerbungsplattform praktikum.landjugend.at erleichtert den Einstieg, um in ganz Europa, in den USA, Kanada, Australien oder Neuseeland Erfahrungen fürs Leben zu sammeln.

Irische Pferdebetriebe durch ein Praktikum kennenlernen

Rennpferde zu betreuen, gehörte zu den Aufgaben der Praktikantin Maria L. (17), die diesen Sommer in Irland im County Wicklow am Pferdebetrieb Fairfield Stables arbeitete. Die Kinder Cara (7), Cian (6) und Colum (2) zu beaufsichtigen, war ebenfalls Teil ihrer Tätigkeiten. Zirka 40 Pferde werden am Hof gehalten, davon etwa 25 Rennpferde. "Ich habe hier sehr viel im Umgang mit Rennpferden gelernt und die Arbeit mit den Kindern hat mir auch Freude gemacht -eine echt spannende Erfahrung für mich, die Zeit in Irland!", so Maria L. nach ihrem Praktikum.

Moderne Milchviehbetriebe in Dänemark

Der Praktikumsbetrieb von Hannes R. arbeitet mit 140 Michkühen, zwei Melkrobotern und etwa 200 ha Ackerland. Auf dem spezialisierten Zuchtbetrieb ist die übliche Rasse Holstein Friesian zu finden. Die Landschaft dort ist flach (der höchste Berg: 167 m), es wird viel Getreide angebaut, wie Weizen, Gerste, aber auch Raps sowie Zuckerrüben, und in manchen Gegenden Kartoffel. Ende August war die Getreideernte voll im Gange. "Ich kann hier viel lernen, das Praktikum bringt mir fachlich einiges, da der Betrieb sehr spezialisiert ist", erzählte der 17-Jährige.

Das Service der Landjugend

Neben Dänemark und Irland können auch landwirtschaftliche Praktika in Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, in Irland, Deutschland und der Schweiz, aber auch in Übersee vermittelt werden. Die Landjugend unterstützt Schüler/-innen wie auch Jugendliche aus der Landwirtschaft auch mit einer Förderung (Leonardo da Vinci) und kümmert sich um eine passende Versicherung sowie das Visum und hilft bei der Anreise.

praktikum.landjugend.at - Die neue Bewerbungsplattform

Ab sofort kann man sich bei entsprechender Qualifikation ganz einfach unter praktikum.landjugend.at für ein Praktikum bewerben. Alle Unterlagen und Informationen sind auf dieser Seite zu finden und hochzuladen.

Weitere Informationen sind beim internationalen Team der Landjugend (www.landjugend.at/international) zu finden:

katharina.brader@lk-noe.at, cornelia.bruckner @ lk-noe.at sowie unter der Telefonnummer 050/259 26305.

Die Landjugend Österreich ist mit rund 90.000 Mitgliedern die größte Organisation ihrer Art im ländlichen Raum. Der Fokus liegt in der Weiterbildung der Mitglieder und der aktiven Gestaltung der Regionen. Die LJ betreut unter anderem den EU-weit anerkannten Lehrgang "aufZAQ", eine Ausbildung im jugend- und freizeitpädagogischen Bereich, und bietet als einzige Stelle in Österreich landwirtschaftliche Fachpraktika im Ausland an. 2013 widmet sich die Landjugend im Speziellen den Themenschwerpunkten "Vielfalt Landwirtschaft" sowie "Ernährung & Bewegung".

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Johann Moitzi, Geschäftsführer Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Tel: 01/53441-8560, E-Mail: johann.moitzi @ landjugend.at, www.landjugend.at