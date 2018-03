FP-Gudenus zu Praterstern: Freiheitliche setzen jetzt Ultimatum!

Heuer bald 1.500 Polizeieinsätze - bis 1. November muss die Lage entschärft sein

Wien (OTS/fpd) - Alkoholexzesse, Diebstähle, Bettelei und Schlägereien - Stadt und Bezirk haben den Praterstern systematisch verkommen lassen und stehen jetzt vor dem Scherbenhaufen ihrer völlig verfehlten Toleranz-Politik. "Der rote Bezirksvorsteher sieht immer noch keinen Grund, ein generelles Alkoholverbot an diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt mit seinen täglich 130.000 Passanten einzuführen. Die Erklärung, das wäre nicht umsetz- und kontrollierbar, ist lächerlich. Graz hat ein solches am Hauptplatz erlassen - mit großem Erfolg. Dort können sich die Bürger wieder unbelästigt und ungefährdet bewegen, am Praterstern nicht. Es reicht!", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er kündigt an: "Wir Freiheitliche werden da nicht länger zuschauen. Bis 1. November geben wir Bezirkschef Hora und Bürgermeister Häupl noch Zeit, die Lage zu entschärfen. Schaffen sie das nicht, dann werden wir eine Unterschriftenaktion starten und sie mit Hilfe der Wienerinnen und Wiener dazu zwingen, den Praterstern den Säufern und Gewalttätern weg- und den Bürgern zurückzugeben!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798