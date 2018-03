Lyoness eröffnet Standort in Neuseeland

Der international tätige Konzern eröffnet seine 45. Landesgesellschaft in Neuseeland und treibt somit die Markterweiterung im asiatisch-pazifischen Raum voran.

Graz (OTS) - Die Unternehmensgruppe Lyoness ist seit 10 Jahren auf dem internationalen Markt tätig und eröffnet in Neuseeland ihre nunmehr weltweit 45. Landesgesellschaft. "Nachdem wir im April 2012 erfolgreich in Australien gestartet sind, war die Ausweitung auf Neuseeland ein strategisch bedeutender Schritt, um unsere Marktführerschaft im asiatisch-pazifischen Raum sichern zu können", so James O'Sullivan, Geschäftsführer von Lyoness Australia und nun auch von Lyoness New Zealand. Die Leitung beider Standorte zu verantworten resultiere aus den ähnlichen Marktgegebenheiten der beiden Länder.

Die Lyoness New Zealand Limited hat ihren Sitz in der Queen Street, Aucklands belebtester Einkaufsstraße. Sie ist das mittlerweile sechste Landesbüro, das die Kontinentalgesellschaft Lyoness Asia eröffnet hat. Neben dem globalen Ausbau, der ein wesentlicher Schritt in der Unternehmensentwicklung ist, arbeitet Lyoness in Zukunft verstärkt an der Konsolidierung der einzelnen Märkte.

Über Lyoness

Der international tätige Konzern Lyoness unterhält drei wesentliche Geschäftsmodelle: Einkaufsgemeinschaft, Loyalty-Programm und Vertrieb. Somit spricht das Unternehmen drei unterschiedliche Zielgruppen an: Konsumenten, die beim Einkaufen mit Lyoness Geld sparen (Cashback), Händler, die ein branchen- und länderübergreifendes Loyalty-Programm nutzen möchten, sowie Selbstständige und Unternehmer in einem eigenen Strukturvertrieb. Lyoness ist derzeit in 45 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. 3 Millionen Mitglieder nutzen bei mehr als 29.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

