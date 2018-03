"Mei liabste Weis" am 19. Oktober live aus Unterpremstätten in der Steiermark

Franz Posch zu Gast beim Urdlwirt

Wien (OTS) - Franz Posch zu Gast in der Steiermark - live aus dem Urdlwirt in Unterpremstätten erfüllt er am Samstag, dem 19. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 die musikalischen Zuschauerwünsche bei einer neuen Ausgabe von "Mei liabste Weis": Unterpremstätten südlich von Graz hat mit dem Gasthaus Urdlwirt einen in der fünften Generation geführten Familienbetrieb, der für seine typisch steirische Küche bekannt ist. Ein steirisches Backhendl mit Kartoffelsalat und Grazer Krauthäuptel zählt zu den Spezialitäten des Hauses. Wie man seine "liabste Speis" zubereitet, zeigt Urdlwirt Georg Reif in dieser Ausgabe der Volksmusikwunschsendung.

Kulinarik, Kunst und Hightech

In der aktuellen Ausgabe von "Mei liabste Weis" kommt neben der Musik von bekannten steirischen Volksmusik-Ensembles das Kulinarische nicht zu kurz. Die nahe Metropole Graz ist die "Genusshauptstadt" Österreichs. Sie wartet mit einer Fülle von regionalen Köstlichkeiten auf, die Franz Posch seinem Publikum näherbringen wird. Darüber hinaus stellt Franz Posch einige der interessantesten kulturellen und wirtschaftlichen Besonderheiten der Gastgeberregion vor. Wer weiß etwa, dass im romantischen Schloss Premstätten ein heimisches Hightech-Unternehmen unter anderem Teile für die großen Smartphone-Marken herstellt. Oder dass in der Nähe der einst berühmten Davis-Cup-Halle Unterpremstätten Skulpturen von führenden österreichischen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern in einem einzigartigen Freigelände präsentiert werden.

Live-Musik nach Wunsch!

Die Musikantinnen und Musikanten erfüllen wie immer mit flotten Stücken und Gesang die Wünsche des Publikums vor den TV-Geräten und im Saal - in langjähriger Tradition immer live, mit dem Charme des Spontanen. Folgende Gruppen sorgen für hochklassige Volksmusik und gute Unterhaltung: Florianer Tanzbodenmusi, Die Brüader, Margret's Musi, Dirnei 3, List Buam mit Vater.

Weitere Informationen und das Rezept für "Mei liabste Speis" sind auf tirol.ORF.at abrufbar. "Mei liabste Weis" ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol und wird außerdem in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) als Live-Stream und als Video-on-Demand angeboten.

