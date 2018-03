"Der Schattensammler" - vier Ö1-Sendungen zum 90. Geburtstag von Carl Djerassi

Wien (OTS) - Der Chemiker und Schriftsteller Carl Djerassi begeht am 29. Oktober seinen 90. Geburtstag. Ö1 widmet dem vielfach ausgezeichneten Wissenschafter "Tonspuren" (21.10.), "Im Gespräch" (24.10.), "Nachtbilder" (26.10.) und ein "Hörspiel-Studio" (29.10.).

Carl Djerassi, geboren am 29. Oktober 1923 in Wien, aufgewachsen zum Teil in Bulgarien, der Heimat seines Vaters, floh 1938 nach Amerika, wo er studierte und sich als Naturwissenschaftler, später auch als Mäzen und Kunstsammler, einen Namen machte. Djerassi lebt heute in Kalifornien und Wien. Er veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, autobiographische Texte, Romane und Theaterstücke, und erfand schließlich die Romangattung "Science-In-Fiction".

"Der Schattensammler. Carl Djerassis allerletzte Autobiographie." lautet der Titel des von Eva Schobel gestalteten Features in den "Tonspuren" am Montag, den 21. Oktober um 21.00 Uhr in Ö1. Er hat Kunstwerke gesammelt, er hat Geliebte gesammelt, er hat Wohnsitze gesammelt, er hat Erfolge gesammelt und er hat verschiedene Leben gesammelt, eines spannender als das andere. Aber in seiner "allerletzten Autobiographie", wie Carl Djerassi sein aktuelles Buch, das im Sommer erschienen ist, nicht unironisch nennt, bezeichnet er sich vor allem als "Schattensammler". Carl Djerassi, berühmt geworden als "Mutter der Pille", hat seine Vita als grenzüberschreitender Wissenschafter seit vielen Jahren mit der des Schriftstellers vertauscht. Er ist stolz darauf, dazu beigetragen zu haben, dass Frauen ein sorgenfreieres Sexualleben genießen können, möchte aber nicht auf diese Rolle reduziert werden. Als Schriftsteller kann er mit Distanz reflektieren, was ihm, neben allem Glück und Ruhm an Schicksalsschlägen widerfahren ist. Im Zentrum: Der Selbstmord seiner begabten Tochter und der Tod seiner um vieles jüngeren und geliebten Frau, Diane Middlebrook, einer legendären Biographin, um deren Werk er sich kümmert. Seit diesem Verlust behandelt er die täglich fortschreitende Krankheit "Einsamkeit" mit der selbstgefundenen Therapieform der "Autopsychoanalyse". Psychoanalytiker werden das womöglich nicht anerkennen, aber das kann Carl Djerassi nicht kümmern.

Am Donnerstag, den 24. Oktober ist in der Reihe "Im Gespräch" (21.00 Uhr) eine Sendung aus dem Jahr 2012 zu hören: "Dann habe ich mich entschlossen, in die Literatur zu gehen." - Michael Kerbler spricht mit Carl Djerassi. Weder ist er einseitig interessiert, noch einseitig begabt. Carl Djerassi, der im Alter von nur 21 Jahren promoviert hat, gelang es im Oktober 1951, eine Substanz zu synthetisieren, deren Entwicklung schließlich zur Herstellung der "Antibaby-Pille" diente: nämlich ein Gestagen, ein Gelbkörperhormon. Keine sechs Wochen später wurde der Wirkstoff als Mittel zur Empfängnisverhütung zum Patent angemeldet. Heute nehmen schätzungsweise an die hundert Millionen Frauen täglich die "Anti-Baby-Pille", die Djerassi selbst als "Pille für die Frau" bezeichnet. Carl Djerassi, damals stellvertretender Leiter der Forschungsabteilung der Firma Syntex, war mit Norethindrone -wissenschaftlich betrachtet - ein gemachter Mann. Aber Djerassi wusste wohl auch um die ökonomische Dimension seiner - mit zwei Kollegen gemeinsam gemachten Entwicklung - Bescheid. Er erwarb ein Aktienpaket an Syntex, das den Grundstein für ein Vermögen bilden sollte, das auch seinen anderen Interessen Raum zur Entfaltung ließ. Etwa seiner Liebe zur Kunst, seiner Sammelleidenschaft von Bildern -etwa jener von Paul Klee, zu dessen wichtigsten privaten Sammlern er zählt. Und seiner Passion für das Schreiben. Nach einer Krebsdiagnose beginnt für Djerassi in den 1980er Jahren ein zweites Leben. "Ich habe mich damals entschlossen, wenn ich das wirklich überleben würde, noch ein anderes intellektuelles Leben zu führen. Und dann habe ich mich entschlossen, in die Literatur zu gehen."

In "Nachtbilder - Poesie und Musik" am Samstag, den 26. Oktober ab 23.10 Uhr in Ö1 liest Michael Dangl aus Djerassis Gedichtband "Tagebuch des Grolls. A Diary of Pique". Am 8. Mai 1983 wird Carl Djerassi von der großen Liebe seines Lebens, Diane Middlebrook, verlassen. Der Naturwissenschaftler macht sich an ein für ihn neuartiges Experiment: Gekränkt und unglücklich nimmt er Rache in Form einer "poetischen Vulkaneruption". Er beginnt, Gedichte zu schreiben, die in jeder Hinsicht offen sind - zum einen, weil sie einen höchst persönlichen und intimen Einblick in die Gefühlswelt Djerassis erlauben, zum anderen, weil sie formal frei gestaltet sind. Dieser Gedichtband ist das lyrische Tagebuch eines Mannes, der voll Zorn und Selbstmitleid, aber auch mit schonungsloser Ehrlichkeit das Ende seiner Beziehung betrauert, bis Diane 1984 zu ihm zurückkehrt und ihn wenig später heiratet. Erst mehrere Jahre nach ihrem Tod 2007 hat sich Djerassi abermals mit diesen Gedichten beschäftigt und sie überarbeitet. Das Zusammenspiel seiner beiden Lebenssprachen eröffnet neue Blickwinkel auf den Wissenschaftler, den Kunstkenner und vor allem auf den Menschen Carl Djerassi.

An Djerassis Geburtstag, Dienstag, 29. Oktober, steht im "Hörspiel-Studio" (21.00 Uhr) "Vier Juden auf dem Parnass" auf dem Programm. In der Produktion aus dem Jahr 2008 wirken Michael Rotschopf, Karl Markovics, Jörg Ratjen, Toni Slama, Chris Pichler, Sabine Haupt, Andrea Clausen und Maria Happel mit, Carl Djerassi selbst gibt den Erzähler. Für die Regie zeichnet Harald Krewer verantwortlich. Djerassi lässt in diesem Stück vier Heroen der Geistes- und Kulturgeschichte aufeinandertreffen: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Gershom Scholem und Arnold Schönberg. Doch die vier Herren diskutieren alles andere als philosophische und künstlerische Fragen, sie sind von Zweifeln geplagt. Weniger was ihre wissenschaftlichen oder künstlerischen Karrieren betrifft. Die stehen, was die Flut von postmortalen Publikationen und Lobpreisungen betrifft, gänzlich außer Zweifel. Zudem bleibt die Aufenthaltsberechtigung im griechischen "Olymp der Dichtkunst" nur den allergrößten unter den Dichtern und Denkern vorbehalten. Nagend ungeklärt sind jedoch - bis weit über den Tod hinaus - manche Vorkommnisse im jeweiligen Liebes- und Eheleben der Herren. Waren die Ehefrauen auch tatsächlich treu? Ist der Briefwechsel zwischen Walter Benjamin und Adornos Frau Gretel nicht eine Spur zu intim? Hatte Arnold Schönbergs Frau Mathilde Zemlinsky etwas mit Alban Berg? Um diese Zweifel zu beseitigen, beordern sie ihre jeweiligen Ehefrauen zum Verhör auf den Parnass. Starke Frauen allesamt, verhört von ihren eitlen, narzisstischen und pfäuischen Männern. Djerassi führt die schwachen Seiten der großen Geister lustvoll vor. Mit Witz und Ironie gibt er Antworten auf Fragen, die die noble Kulturgeschichte erst gar nicht stellt.

Nähere Informationen zum Programm von Österreich 1 sind abrufbar unter oe1.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at