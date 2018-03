Physiotherm setzt Expansionskurs fort

Der Kärntner Traditionsbetrieb Neher GmbH wird eine Marke aus dem Hause Physiotherm.

Wien (OTS) - Physiotherm, Tiroler Infrarotkabinen-Hersteller und Marktführer, übernimmt ab sofort den zur BWT Gruppe gehörenden Kärntner Glasduschen-Produzenten Neher. Mit der Verschmelzung der Unternehmen sollen neue Marktpotenziale ausgeschöpft, das Produktsortiment intelligent erweitert und betriebswirtschaftliche Synergien genutzt werden.

Umfassendes Unternehmensportfolio

Durch laufende Investitionen in Forschung und Entwicklung gilt Physiotherm als Vorreiter am Infrarotkabinenmarkt. Mit einer umsichtigen und offenen Firmenpolitik sowie dem ständigen Bestreben nach Weiterentwicklung hat sich das Traditionsunternehmen eine einzigartige Alleinstellung am Markt erarbeitet. Um diese Position zu festigen und weiter auszubauen, setzt Physiotherm auf die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie der BWT Gruppe.

Die Entscheidung, die BWT Tochter Neher, Manufaktur für Glas und Spiegel, in das Physiotherm Netzwerk zu integrieren, war daher ein logischer nächster Schritt in der Unternehmensstrategie. "Die Neher Produkte - allen voran die Infrarotdusche NeherINTENSE - stellen für uns eine qualitativ hochwertige Sortimentserweiterung mit viel Potenzial im Wärmesegment dar. Zusammen mit unseren Infrarotkabinen können wir unseren Kunden nun ein noch attraktiveres Portfolio anbieten und die wohltuende Wirkung der Infrarot-Tiefenwärme noch mehr Menschen zugänglich machen", erklärt Physiotherm Geschäftsführer Josef Gunsch, der ab sofort auch die Geschäftsführung bei Neher übernimmt.

Forschung und Entwicklung, Marketing sowie Vertrieb werden künftig vom Physiotherm Headquarter in Thaur gesteuert. Gleichzeitig sollen alle 35 Neher Mitarbeiter übernommen und der Produktionsstandort in Kärnten erhalten werden.

